Motorradgottesdienst : Gott muss ein Biker sein

Rund 500 Motorradfahrer zog es zur Saison-Eröffnung nach Husum. Auf dem Marktplatz feierten sie einen Gottesdienst.

von shz.de

03. April 2018, 08:00 Uhr

Für Irene Hansen aus Husum war die Sache klar: „Der liebe Gott muss ein Husumer sein.“ Anders sei der blaue Himmel nicht zu erklären, der sich am Ostersonntag über Nordfrieslands Kreisstadt auftat – und rechtzeitig zum Motorradgottesdienst (Mogo) auf dem Marktplatz das ansonsten trübe Winterwetter rundherum vergessen ließ. Ein Wink des Himmels, der geradezu magnetische Wirkung hatte: Nach Schätzungen der Polizei zog es rund 500 Biker in ihrer Lederkluft vor die Marienkirche – und mehr als drei Mal so viele Schaulustige feierten mit. Der 34. Mogo schien wahrlich gesegnet, während es in Schleswig, Flensburg, Hamburg und Kiel kräftig schneite.

„Als ich heute Morgen in Hamburg bei heftigem Schneefall losfuhr, wollte ich gleich wieder umdrehen“, gab Hannes Ebel (47) zu. Mit seiner blank polierten Harley-Davidson Road King hatte er sich gegen 10 Uhr auf den Weg durch die verschneiten Straßen seiner Heimatstadt gemacht. „Was ich dann in Husum vorfand, war eine echte Oster-Überraschung.“

Bevor der Motorrad-Korso unter Glockengeläut auf dem Marktplatz eintraf, war dieser von der Polizei quer durch das Husumer Umland eskortiert worden – schon dabei erlebten die Biker Nordfriesland von seiner Sonnenseite. Am Tine-Brunnen angekommen, wurden die motorisierten Gottesdienst-Teilnehmer vom Bürgermeister in Empfang genommen. Husum sei die schönste Stadt und eine Reise wert, rief Uwe Schmitz der Mogo-Gemeinde zu. Und eröffnete damit die diesjährige Biker-Saison.

Gemeinsam mit Friedemann Magaard, seit 1. März Pastor der Kirchengemeinde St. Marien, gestaltete Mogo-Pastor Lars Lemke den Gottesdienst, der unter dem Jahresmotto „Dem Leben ein Lied singen“ stand – musikalisch unterstützt von der aus Wilster kommenden Thorge-Schöne-Band.

„Es ist gewiss, dass Christus von den Toten auferstanden ist und ein Auge auf mich hat.“ Mit dieser Botschaft begrüßte Lemke die Menschenmasse auf dem Marktplatz. „Es gibt im Leben genug Situationen, in denen einem weder zum Lachen noch zum Singen zumute ist.“ Doch es gäbe etwas Größeres, was nicht begreifbar und doch erlebbar sei. Gott sei der Grund des Lebens und Grund genug zu Freude, Singen und Lachen. „Spielt die Melodie eures Lebens und lasst euch dabei von dem auferstandenen Christus inspirieren.“