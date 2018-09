SChwabstedt : Gospelnacht in der Kirche

Die Schwabstedter „Singing voices“ sowie die Gruppe „Havanagila“ aus Witzwort tretem am Sonnabend auf.

von Stephan Bülck

21. September 2018, 14:45 Uhr

Am Sonnabend (22.) beginnt um 20 Uhr in der Kirche die Schwabstedter Gospelnacht. Mit dabei sind die Schwabstedter „Singing voices“ unter der Leitung von Pastorin Sylvia Goltz sowie als Gäste die Gruppe „Havanagila“ aus Witzwort. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für ein Waisenhaus-Projekt in Kenia gebeten. „Die Gospelnacht ist sehr beliebt. Um sich einen Platz zu sichern, sollte man rechtzeitig erscheinen“, erklärt Pastor Micheal Goltz.