Friedrichstadt : Gospelchor freut sich auf Jahreskonzert

Der Friedrichstädter Gospelchor schaut voller Freude auf sein Jahreskonzert: „Joy to my Soul“ heißt es am 5. Mai in der St.-Christophorus-Kirche.

von hn

02. Mai 2018, 14:00 Uhr

„Joy to my Soul“: Unter diesem Motto steht das große Jahreskonzert des Gospelchores Friedrichstadt, das am Sonnabend, 5. Mai, um 19 Uhr in der St.-Christophorus-Kirche des Holländerstädtchens beginnt. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten am evangelisch-lutherischen Gotteshaus und bevor es dort in die nächste Restaurationsphase geht, freut sich der stimmgewaltige Chor, wieder in seiner Kirche auftreten zu können. Geboten wird ein schwungvoller Querschnitt aus dem Repertoire des Friedrichstädter Gospelchores, das unter anderem aktuelle Songs von Hans Christian Jochimsen und Miriam Schäfer, Werke des Osloer Gospelchores, populäre Spirituals, moderne Balladen und viele weitere fröhliche, dynamische und gefühlvolle Lieder beinhaltet. Die Leitung hat Igor Vlassov. Der Eintritt ist frei.