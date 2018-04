21. Ringelganstage : Goldene Feder für Albert Pahl

21. Ringelganstage auf Hooge eröffnet: Staatssekretärin zeichnet ehemaligen Kreispräsidenten aus.

von shz.de

23. April 2018, 08:00 Uhr

Die Eröffnung der bis zum 13. Mai laufenden 21. Ringelganstage in der Biosphäre Halligen war wieder einmal ein Ereignis ganz nach dem Geschmack vieler Naturliebhaber. Nach der Anreise in dichtem Nebel mit dem MS Seeadler empfing sie die Hallig in strahlendem Sonnenschein. Auf der Hanswarft leitete der scheidende Bürgermeister Matthias Piepgras den mit zahlreichen Programmpunkten gespickten ersten Tag der Ringelganstage ein. Vor dem Weiterflug nach Sibirien rasten derzeit rund 45.000 Tiere auf den Halligen und fressen sich dort den nötigen „Treibstoff“ für den Weiterflug an.

„Ich habe die Veranstaltungsreihe immer gern eröffnet“, blickte der Bürgermeister zurück, richtete aber auch nachdenkliche und mahnende Worte an die Runde. So verwies Piepgras darauf, dass der erste Spatenstich für die Erhöhung der Hanswarft ausstehe. Es sei aber wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang zögen – „sonst könnte die Stimmung auf der Hallig kippen“. Piepgras forderte integrative Ansätze, die alle Belange berücksichtigen. Die Vergangenheit habe gezeigt, „es geht nur miteinander“.

„Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche und Vorstellungen der Halligbewohner“, betonte Dr. Detlef Hansen, der Leiter der Nationalpark-Verwaltung (NPA). Die Ringelganstage seien ein gutes Beispiel dafür, was man alles zusammen machen könne. Im Hinblick auf die zunehmende Zahl der Nonnengänse müsse man weitere Überlegungen anstellen. Hansen dankte Piepgras für dessen unermüdlichen Einsatz für die Hallig und seine Unterstützung für die Ringelganstage.

Wie seit rund zwei Jahrzehnten üblich, wurde wieder eine Persönlichkeit für ihre Verdienste um die Natur und den Einsatz für die gefiederten Flieger mit der „Goldenen Ringelgansfeder“ ausgezeichnet. Die Ehre wurde diesmal dem ehemaligen nordfriesischen Kreispräsidenten Albert Pahl zuteil. In ihrer Laudatio für den Eiderstedter würdigte Staatssekretärin Anke Erdmann Pahls nachhaltigen Einsatz für den Naturschutz. Als Bauer habe er die unterschiedlichen Sichtweisen von Landwirten, Naturschützern und Touristikern in Bezug auf die Gänsepopulation thematisiert und die Beteiligten an einen Tisch gebracht. Dabei entstand ein gemeinsames Konzept für Westerhever. Pahl sei ein weitsichtiger Partner für die NPA-Verwaltung geworden. „Albert Pahl wurde für uns fast ein väterlicher Ratgeber“, bestätigte Hansen. „Jedes Lebewesen hat ein Recht auf seine Existenz“, dankte der Geehrte. „Naturschützer und Naturnutzer müssen friedlich zusammenleben“, machte Pahl deutlich. Auf den Halligen könne man das erleben. Und ein Besuch auf der Hallig sei auch „Nahrung für die Seele“.

Neben Vorträgen und Halligführungen wurden auch die Preisträger des Schüler-Malwettbewerbs ausgezeichnet. Mehr als 400 junge Leute von 29 Schulen hatten sich daran beteiligt. Das Bild der Siegerin Milina Adelina Graz vom Gymnasium Brunsbüttel wird im Internet ein Jahr lang für die Ringelganstage werben. Der zweite Preis ging an Lale Zoe Grütt vom Gymnasium Heide-Ost, Dritte wurde Franka Dohrn von der Gemeinschaftsschule Meldorf.



Näheres zu den Ringelganstagen 2018 unter https://ringelganstage.de/