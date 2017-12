Husumer Weihnachtsmarkt : Glühweinduft und Lichterglanz

vergrößern 1 von 4 Foto: Foto (3): bandixen 1 von 4







von Christin Lempfert

erstellt am 09.Dez.2017 | 17:00 Uhr

Der Geruch von Glühwein, Bratwurst und Lebkuchen strömt über den Marktplatz. Windgeschützte Ecken und Stehtische vor den geschmückten Buden laden zum Verweilen ein. Seit mittlerweile 50 Jahren bringt der Weihnachtsmarkt die Bewohner der Stadt in Adventsstimmung.

Und seit rund 35 Jahren ist auf dem Platz rund um die Tine auch der Glühweinstand Odin zufinden. Stefanie Klützke (33) steht zum 14. Mal hinter der Theke des Schiffes. „Ich freue mich noch jedes Jahr auf diese fünf Wochen im Dezember.“ Obwohl es anstrengend sei und der Schlaf ab und an etwas zu kurz komme. Die Arbeit mache aber einfach Spaß. Stefanie Klützke ist in den Job am Glühweinstand „hineingerutscht“, wie sie sagt. Eigentlich habe sie damals am Zuckerwarenstand gearbeitet, doch in der Woche vor Weihnachten seien viele der Stammbesetzung vom Odin schon abgereist. „Da bin ich eingesprungen.“ Beide Buden haben den gleichen Betreiber. Seitdem stehe sie jedes Jahr in Husum auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir haben Stammkunden, die wirklich jedes Jahr wiederkommen. Du weißt, am Mittwochnachmittag kommen Peter und Thomas, und Du wunderst dich, wenn sie nicht da sind.“ Gerade vormittags und mittags sei dann auch noch Zeit, um einige Worte zu wechseln und zu erzählen, was in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist. Der Glühweinstand habe rund 90 Prozent Stammkundschaft, das sei schon etwas Besonderes. Neben den „alten Bekannten“ kämen aber auch immer mehr Dänen zum Weihnachtsmarkt. „Am Sonntagnachmittag habe ich um mich herum fast nur Dänisch gehört.“ In Dänemark scheinen weniger Weihnachtsmärkte zu sein, so der Eindruck von Klützke.

Einige Stände weiter, auf der anderen Seite der Tine, kommt Claudia Lenckowski (51) zu einem ähnlichen Schluss. „Viele Dänen besuchen uns hier, die machen zum Teil richtige Weihnachtsmarkt-Bustouren.“ Eine Dänin hat ihr einmal einen Ablaufplan gezeigt: Flensburg, Husum, Rotkohl essen, Heide. Sie sitzt in einer der kleinen Holzbuden und verkauft handgemachte Figuren aus Ton. Die zeigen die Krippenszene, die schwangere Jungfrau Maria, aber auch „vom Trecker überrollte“ Schafe und Badenixen sind dabei.

Für die Mildstedterin ist der Husumer Weihnachtsmarkt ein Heimspiel. Sie ist seit etwa 15 Jahren dabei. „Das ist wie ein Dorf auf Zeit.“ Damals standen die Kunsthandwerker noch weit ab vom Schuss vor „Kochlöffel“. „Es ist schön hier, man kennt sich. Ich glaube, ich könnte von jeder der Schaustellerfamilien hier einen Stammbaum malen“, sagt die Künstlerin lächelnd. Anstrengend sei es manchmal, aber nie zu sehr. „Richtig kalt wird mir selten, nur nass wird es manchmal, wenn es kräftig aus Westen weht. Und die dudelnde Musik im Hintergrund nervt ab und an ein wenig. In einem Jahr schallte von nebenan Wolfgang Petry in Dauerschleife.“ An solchen Tagen käme sie gerädert nach Hause. Aber das sei nicht unbedingt etwas Schlechtes: „Das hat mich zur Figur geräderter Weihnachtsmann inspiriert.“ Schräg über den roten Mantel verläuft nun eine Treckerspur.

Nicht nur die Schausteller und Verkäufer kommen über Jahre immer wieder, auch einige Familien besuchen seit Generationen den Weihnachtsmarkt. „Wie schon wir sind auch unsere Kinder hier mit dem Karussel gefahren“, sagt Kirsten Wohlert. Neben ihr steht eines der besagten Kinder, Yasemin Schneider – mit Kinderwagen. Da drinnen liegt ihre Tochter, die kleine Luisa, die noch etwas wachsen muss, bevor auch sie ihre Runden auf dem Kran oder Feuerwehrauto drehen darf.

„Wir wohnen hier um die Ecke und kommen trotzdem noch gerne her. Hier treffen wir immer jemanden, den wir kennen.“ Und Ilke Wohlert ergänzt: „Auch die Abwechslung im Essensangebot in der Innenstadt ist immer wieder klasse.“ Als Anwohner sei es mit dem Weihnachtsmarkt wie mit den Hafentagen, man freue sich darüber, wenn es anfängt – und sei doch froh, wenn es vorbei ist.