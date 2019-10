Gleichstellungsbeauftragte m/w/d

Können Männer mit der gleichen Empathie und Energie Frauen beraten und fördern? Ein Gedanken-Experiment

08. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Husum | „Neue Männer braucht das Land“ sang Rocklady Ina Deter schon 1981. Sie soll damit auf eine Macho-Bemerkung der Band Extrabreit geantwortet haben. Herbert Grönemeyer näherte sich dem Thema Männer auf seine Weise. Gibt es diese neuen Männer inzwischen? Erste Anzeichen: stärkeres partnerschaftliches Verhalten, flexible Rollenaufteilung in der Familie, mehr Väter in Elternzeit oder die Ächtung von Sexismus.

Reichen das Verständnis und Eintreten für die Belange der Frauen aber aus, um den Platz einer Gleichstellungsbeauftragten (w) einnehmen zu können? Zur Klarstellung: Es geht mitnichten darum, an der Aufgabe zu rütteln, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen. Da bleibt sehr viel zu tun, und das gebieten humanistische Überzeugungen von der Gleichheit aller Menschen.

Noch eine Klarstellung vorab: Rechtlich geht das in Schleswig-Holstein gar nicht, weil diese Aufgabe per Gesetz ausschließlich in die Hände von Frauen gelegt ist. Im Novemer 2017 urteilte zudem das Landesarbeitsgericht, dass der Ausschluss von Männern keine Diskriminierung darstellt.

Bleibt uns also nur das Gedanken-Experiment: Wie wäre es, wenn Männer den Posten übernähmen? Geht das schon heute oder vielleicht nie? Antworten geben einige der Gleichstellungsbeauftragten in Nordfriesland.

Kirsten Schöttler-Martin, Amt Nordsee-Treene: „Es gibt auch ermutigende Anzeichen. So bauen beispielsweise junge Firmenchefs immer seltener patriarchalische Strukturen auf. Ein Arbeiten auf Augenhöhe wird so möglich. Im Kampf um politische Mandate oder Jobs wollen Männer nicht freiwillig auf Ansehen, Geld oder Macht verzichten. Um aufzuholen und gleichzuziehen, müssen Frauen nach wie vor mehr Power einsetzen. Ich habe daher berechtigte Zweifel, dass männliche Gleichstellungsbeauftragte für Frauen auf die Barrikaden gehen würden. Aber genau so ein „Kämpferinnen-Potenzial“ braucht es auch heute noch. Und ich denke, Frauen können situationsabhängig besser Empathie zeigen und argumentieren. Das kann ein Mann auf diesem Platz nicht.“

Britta Rudolph, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Husum: „Männer haben sich viele Jahrhunderte lang um die Belange von Frauen gekümmert – deshalb haben wir jetzt Gleichstellungsbeauftragte. In Stellenausschreibungen für Gleichstellungsbeauftragte werden Erfahrungen in der Frauenarbeit vorausgesetzt. Außerdem sollen Ausbildung, Beruf und Lebenserfahrung zur Aufgabe passen. Solange die gesellschaftliche Wirklichkeit für Frauen und Männer unterschiedliche Erfahrungen, Risiken und Chancen bedeutet, sage ich nein, das geht nicht, dass Männer als Stellvertreter für Frauen diese Aufgabe übernehmen.“

Ute Wolff, Amt Viöl: „Das kann diskutiert werden. Ausschließen kann ich nicht, dass auch Männer Frauen, die Hilfe suchen, Beratung anbieten können. Fraglich erscheint mir, ob Frauen einen männlichen Ansprechpartner kontaktieren. Neulich tagte ich ausschließlich mit Männern. Sollte dann ein Gleichstellungsbeauftragter die männliche Zusammensetzung des Gremiums noch verstärken, fehlt mir Frauendenken durch Erfahrungen von Frauen, um spezifische Belange mit einzubringen. Wäre eine Vorbedingung für GB m/w/d die Erfüllung einer paritätischen Quote m/w/d?“

Simone Ehler, Kreis Nordfriesland: „Die Strukturen sind einfach noch nicht so weit verändert, dass das für mich denkbar ist, auch wenn der partnerschaftliche Umgang viel besser geworden ist. Nach wie vor sind Männer meist in den besser bezahlten Berufen tätig, daher bleibt es bei der klassischen Rollenverteilung bzgl. der Elternzeit und sie nehmen eher die Partnermonate in Anspruch. Führungspositionen und Gremien sind noch lange nicht paritätisch besetzt.

Weiterhin gilt es am Thema geschlechtergerechte Sprache zu arbeiten, denn es wurde in Studien nachgewiesen, dass die alleinige männliche Form symbolisch und faktisch zur Benachteiligung von Frauen führt.“

Birgit Pfennig, Geschäftsstelle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Schleswig-Holstein in Kiel: „Rechtlich, wie gesagt, ist die Lage klar. Es geht nicht. Grundsätzlich beobachte ich aber auch, dass Männer sensibler für Frauenthemen geworden sind und Positionen von uns Frauen auch in Diskussionen einbringen. Ich denke nicht, dass sie grundsätzlich weibliche Gleichstellungsbeauftragte ersetzen können, aber zusätzliche ,Männerbeauftragte‘ könnten sich für Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen oder fordern, dass sich Männer mehr am Haushalt beteiligen. Auch könnten sie sich eindeutig gegen männliche Gewalt an Frauen positionieren. Das wäre doch Mal ein echter Fortschritt!“