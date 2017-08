Breitband für die Inseln : Glasfasernetz für Amrum, Föhr und Pellworm

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das Land fördert den Bau von mehr als 300 Kilometern neuer Glasfaserkabel, die auf Pellworm, Amrum und Föhr verlegt werden. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) überreichte gestern die Bescheide an Renate Gehrmann, Amtsdirektorin im Amt Föhr-Amrum, und an Jürgen Feddersen, Bürgermeister von Pellworm. Das Amt Föhr-Amrum investiert rund zwei Millionen Euro, was mit 1,5 Millionen Euro unterstützt wird. In Witsum, Utersum, Dunsum und dem Ortsteil Süddorf in Nebel wird Glasfaser nun bis ins Haus verlegt. Pellworm investiert 2,7 Millionen Euro. Das Land übernimmt davon zwei Millionen. Auf Pellworm profitieren die Ortsteile Süderwisch, Tilli, Bupheverkoog, Schardeich und Schütting vom Ausbau.

„Wir bringen mehr als 1100 gewerbliche und private Haushalte auf den Nordsee-Inseln ans Turbo-Internet“, sagte Grote, „auf Pellworm sogar mehr als 70 Prozent aller Anschlüsse.“ Dabei setze das Land mit dem Glasfasernetz auf die modernste Technologie. „Wir brauchen eine moderne Weiterentwicklung der Wirtschaft und Strukturen im ländlichen Raum“, so der Minister. Glasfaser sei die einzig zukunftssichere Breitband-Technologie. Die Landesregierung verfolge daher das Ziel, bis 2025 weitestgehend eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser zu erreichen. Das neue Turbo-Internet auf den Nordsee-Inseln werde daher dazu beitragen, den Wirtschafts- und Lebensraum langfristig zu stärken, so dass der ländliche Raum insgesamt an Attraktivität gewinnt. Die Fördergelder stammen aus EU- und Landestöpfen.

von ax

erstellt am 26.Aug.2017 | 13:00 Uhr