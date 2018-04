Breitband in Garding : Glasfaser für ganz Eiderstedt bleibt Ziel

Beschlussempfehlung sieht in Garding eine kreditfinanzierte Beteiligungserhöhung bei Bürgerbreitbandgesellschaft vor.

von Ilse Buchwald

20. April 2018, 16:00 Uhr

Verärgert zeigte sich während der Einwohnerfragestunde in der Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung ein Zuhörer über die Fällung eines Baumes im Stadtpark. „Dieser Baum wurde vor acht Jahren vom Runden Tisch gespendet und eingesetzt.“

Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt und gleichzeitig Vorsitzende des tagenden Gremiums, erläuterte die Fällaktion. „Wir haben einen Baumgutachter damit beauftragt, für jeden Baum im Stadtpark ein Gutachten zu erstellen.“ Bei dem besagten Baum sei eine massive Erkrankung festgestellt worden. „Bevor ein Baum gefällt wird, unternehmen wir alles, um ihn irgendwie zu retten“, versicherte die Ausschussvorsitzende. Dies sei auch bei dem gespendeten Baum der Fall gewesen. So sei er sieben Monate unter fachmännischer Beobachtung gestellt worden. „Wir mussten allerdings resignierend feststellen, dass der Baum nicht mehr zu retten war.“ Aus Sicherheitsgründen musste er entfernt werden. Mit dieser Erklärung gab sich dann der Zuhörer zufrieden.

Ein weiteres und viel wichtigeres Thema betraf den Breitbandausbau. Da Garding nicht dem Zweckverband angehören durfte, bot sich die Telekom an, das gesamte Stadtgebiet mit dem Vectoring-Verfahren auszubauen. In diesem Fall wird auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler dass Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Damit sei eine Übermittlungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s möglich. „Wir können froh sein, dass sich die Telekom dazu entschlossen hat, uns entgegen zu gekommen“, so Kummerscheidt. Während der Sitzung wurde aber auch klar gestellt, dass eine flächendeckende Glasfaserversorgung für das gesamte Eiderstedt angestrebt werde. „Das Vectoring-Verfahren ist endlich, die Zukunft liegt in der Glasfaserversorgung“, stellte Kay-Uwe Cornils klar. Nun gehe es darum, die erforderliche Anschlussquote von 68 Prozent zu erreichen. Ziel müsse es sein, ganz Eiderstedt so schnell wie möglich mit Glasfaser zu versorgen. Dies könne beispielsweise in Kombination mit dem Zweckverband und der BBNG erfolgen. Schon jetzt schreibe das Gesetz vor, Neubau- und Gewerbegebiete mit Glasfaser auszustatten. „Das ist eine wichtige Sache mit enormen Auswirkungen – nicht nur für die Gardinger Bürger, sondern für ganz Eiderstedt“, so Kummerscheidt. „Um das Ziel des flächendeckenden Ausbaues im Südlichen Nordfriesland vollständig realisieren zu können, beabsichtigt das Amt Eiderstedt eine Beteiligungserhöhung bei der Bürgerbreitbandgesellschaft mbH & Co. KG durchzuführen“, berichtete die Bürgermeisterin. Voraussetzung sei jedoch, dass die Aufgabe dem Amt übertragen werde. Darin waren sich die Stadtvertreter auch einig.

Auch die beabsichtigte Beteiligungserhöhung stieß bei den Stadtvertretern auf offene Ohren. Nach derzeitigen Überlegungen solle sie durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. „Dies hat aber auch zur Folge, dass alle amtsangehörigen Gemeinden für die Dauer der Laufzeit der Finanzierung eine Breitbandfinanzierungs-Umlage an das Amt entrichten müssen“, erläuterte Kummerscheidt. So könne der Ausbau der Gemeinden Norderfriedrichskoog, Katharinenheerd, Oldenswort, St. Peter-Ording und der Stadt Garding finanziert werden.

Nach kurzer Beratung stimmte das Gremium diesem Empfehlungsbeschluss zu, der dem Amtsausschuss in seiner nächsten Sitzung als Beschlussvorlage vorliegen wird.