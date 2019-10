Colors of Guitars : Gitarrenklänge im Schloss vor Husum

Ganz verschiedene Arten von Gitarrenmusik sind am Sonnabend im Schloss vor Husum zu hören.

von Friederike Reußner

29. Oktober 2019, 14:19 Uhr

Husum | Die Veranstaltung Colors of Guitars am Sonnabend, 2. November, ab 19.30 Uhr im Rittersaal im Schloss vor Husum nimmt seine Besucher auf eine Reise durch die Vielfalt der Gitarre mit – akustisch und elektrisch, klassisch und jazzig, bekannt und überraschend, bluesig und groovig, nachdenklich und stimmungsvoll.

Kammermusik vom Feinsten bietet das Rotenbek Trio zu Beginn. Vom ersten Ton weg begeistern Heike Krugmann, Karin Aigner und Peter Lohse mit hoher Spielkultur und klanglicher Sensibilität. Die gemeinsame Konzerttätigkeit hatte schon 1980 während des Studiums an der Musikhochschule Lübeck begonnen. Neben dem Standardrepertoire aus allen Epochen stehen auch zeitgenössische Kompositionen auf dem Programm.

Im Jazz-Part von Colors of Guitars spielen erstmals ein Duo mit Gitarre und Gesang: Ulf Meyer (g) und Ken Norris (voc) sind in der internationalen Jazzszene fest verankert. Unabhängig voneinander traten sie bereits beim Jazz Baltica oder beim Dubai Jazz Festival auf. Ulf Meyer ist auch gefragter Arrangeur und Komponist für Film- und Fernsehproduktionen. Ken Norris ist Professor für Jazzgesang an der Hochschule für Musik & Theater Hamburg. Namhafte Orchester wie die HR-Bigband, das Vintage Orchestra (Frankreich) oder das Polizeiorchester Hamburg schätzen seine Stimme. Die Neubesetzung hat einen traurigen Hintergrund: Christoph Oeding, der mehr als 40 Jahre gemeinsam mit Ulf Meyer ein kongeniales Jazz-Duo bildete, ist vor kurzem verstorben.

Gemeinsam mit ihrem Partner Tom Hickstein entwickelte Elva La Guardia eine eigene, unverwechselbare Musiksprache, die sich in vielen Flamenco-Projekten widerspiegelt. Mit ihren Spanish Grooves überschreiten sie die Grenzen des Genres. Der aus Husum stammende Multipercussionist Manuel Hansen liefert dazu den treibenden Rhythmus. Mit der Einbindung von Pop-Elementen kreiert das Trio einen ganz besonderen Stil, voller musikalischer Überraschungen und Spannungen.