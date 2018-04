Joldelund : Gitarren-Meister feiern in Joldelund

Guitar Heroes Festival: Bereits im elften Jahr in Folge treffen sich Künstler aus aller Welt in Gerd’s Juke Joint.

von Udo Rahn

26. April 2018, 13:00 Uhr

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Ab morgen wird Joldelund bis zum Sonntag wieder zum Mekka der Blues- und Rockfans. Dann startet die erste Auflage des Guitar Heroes Festival 2018. Bereits im elften Jahr in Folge werden sich die Gitarren-Meister der Welt in Gerd’s Juke Joint (Bahnhofstraße 1) die Klinke in die Hand geben. „Ich freue mich auf großartige Gitarristen und Musiker“, sagt Veranstalter und Organisator, Biobäcker Gerd Lorenzen.

Zum Auftakt am Freitag (27.) ab 20 Uhr – Einlass ist ab 19 Uhr – gibt die JW-Jones Band ihren Einstand in Joldelund. Die Gruppe gilt derzeit als heißester Bluesexport Kanadas. Mit gnadenlos rockenden Riffs und Showeffekten eroberte das Trio internationale Bühnen im Sturm. Ebenfalls ihr Debüt vor Ort gibt die Chris Bergson Band (USA). In den letzten zehn Jahren stach Bergson als einer der interessantesten, vom Blues inspirierten Songwriter hervor. Mit Will Wilde & Band (UK) kommen alte Bekannte zurück. Der 27-jahrige Bandleader trägt den Beinamen „Harmonica“. Er feierte erfolgreiche Alben und gab unzählige Konzerte in Europa mit eigener Band oder an der Seite seiner Schwester Dani Wilde. Will Wilde fokussiert sich darauf, mit eigenem Sound die Blues-Zukunft zu prägen.

Am Sonnabend (28.) werden von 14 bis 19 Uhr Nachwuchsbands im Zelt – hier ist der Eintritt frei – auf den Abend einstimmen. Mit dabei sind „Doctor Lovepower & His Orchestra“, Steve Breit Band und Pay Pandora. Das Festivalprogramm beginnt ab 20 Uhr mit der Billy Walton Band (USA). Die Musiker waren schon öfter da und begeisterten mit ihrem dynamischen, frischem New-Jersey Blues-Rock. Walton hat schon mit Southside Johnny und Little Steven gespielt oder mit Jon Bon Jovi gejammt. Er zählt zu den Großen. Einen besonderen musikalischen Leckerbissen verspricht Tony Vega (USA) mit Band feat. Kai Strauss (D). Vega nimmt mit auf die Reise vom Roadhouse Blues texanischer Juke Joints bis hin zu American Roots’n Roll. Er hat Deutschlands angesagtesten Blues-Gitarristen Kai Strauss mit an Bord. Die Vollblutmusiker haben Titel aus ihren aktuellen Alben „Black Magic Box“ und „I Go By Feel“ mit im Gepäck. Sie wollen ein wahres Feuerwerk der Saiten entfachen, angetrieben von den derzeit groovigsten Rhythmik-Künstlern Mads Andersen und Henrik Poulsen. Colonel Jetski (NL), erst Anfang 2017 gegründet, hat er sich angesichts der individuellen Qualitäten besonders in der niederländischen Blues-Szene einen Namen gemacht. Neben eigenen Songs, werden solche von Freddie King oder den Paladins interpretiert.

Das Festival klingt am Sonntag (29.) ab 11 Uhr etwas besinnlicher aus. Billy Walton zeigt, dass er nicht nur rocken kann, sondern auch ein begnadeter Musiker und Entertainer mit seiner Akustik-Gitarre ist.

Info: www.jukejoint.joldelunder.de, Ticket-Hotline: 0172/9774708. Restkarten gibt es an der Abendkasse.