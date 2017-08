Menschliche Buchstaben : Gib mir ein A – oder sei das Fragezeichen

vergrößern 1 von 1 Foto: bischoff 1 von 1

Gott muss ein Kunstfreund sein. Zumindest der Wettergott. Denn sonst wäre die Idee, Menschen am Strand von Nebel im Sand liegend Buchstaben nachformen zu lassen, nicht so ein Erfolg geworden. Mehr als 100 Engagierte – zum Großteil Gäste, aber auch ein paar Insulaner – trafen sich nachmittags am Bohlenweg und legten sich auf die grob in den Sand gezeichnete Frage „Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?“. Der Hamburger Performance-Künstler Jan Helbig hatte bereits im vergangenen Jahr auf Amrum das Interesse der Spaziergänger am Strand auf sich gezogen, als er ebendiesen Satz – stundenlang am Boden knieend – aus Tausenden von Muscheln legte.

Nun also Menschen. Und dass es so viele wurden, lag auch an der guten Vorbereitung. Denn Helbig war bereits mittags aufgebrochen zu einer Tour von Strandkorb zu Strandkorb und hatte gemacht, was er gerne mit seiner Kunst tut: die Interaktion suchen. „Darf ich mich vorstellen? Ich bin Jan Helbig und Künstler und möchte Sie gerne einladen, an einem Kunstprojekt mitzumachen.“ Danach: „Was denken Sie, wenn Sie diesen Satz hören?“ und „Wie ist Ihr Verhältnis zur Arbeit?“ – einige der Fragen, wie auch die nach dem Selbstwert, sind zentrale Themen des Künstlers, der in solch interaktiven Formaten einen ganz wichtigen Charakter von Kunst sieht. „Die spannende Frage ist doch, sind Menschen bereit, sich für so eine Sache mit völlig Fremden gemeinsam in den Sand zu legen?“, sagt Helbig.

Der studierte Maler lebt in Hamburg, wo er Kurse gibt und Workshops veranstaltet, Auftragsporträts fertigt und – immer wieder – im öffentlichen Raum den Dialog mit dem Publikum sucht. Seine beiden großen Kinder aus Kiel kommen auch oft auf die Insel. Helbig hat auf Föhr seinen Zivildienst geleistet und ist dem Charme der Nordsee stets aufs Neue erlegen. Sein aktuelles Projekt läuft unter der Schirmherrschaft des kleinen und sehr lebendigen Kunstvereins Amrum, der seinen Sitz beim Café Knülle mitten auf dem Nebeler Strand hat.

Helbig sagt, dass ihm zwar auch Ästhetik in der Kunst wichtig sei. „Aber noch wichtiger ist der Dialog“ – sich mit einem Thema zu beschäftigen, dessen man sich sonst eher nicht annimmt. Wobei am Ende – im allerbesten Fall – Reflektion und Differenzierung stehen kann. Dialoge bekam Helbig auf jeden Fall: Es gab eigentlich kaum einen Strandkorb-Insassen, der sich nicht auf ein Gespräch einließ. Und wenn doch (der Einzelfall), dann mit der wunderbar ehrlichen Begründung, zu introvertiert zu sein – und sich von derlei plötzlichen Aktionen gestresst zu fühlen, sie im Grunde aber zu befürworten.

Mehrheitlich fand die geplante Aktion Anklang, und natürlich produzierte das Thema jede Menge Meinungen – von ja, auf jeden Fall, Geld sei genug da, bis „Wie? Alle das gleiche Einkommen? Dann haben wir ja Sozialismus“, wie sich ein noch im Arbeitsleben stehender Ingenieur im Rentenalter aus Niedersachsen äußerte. „Wir kleistern uns immer mehr mit Verpflichtungen voll und mauern uns zu“, gab eine Kommunikationstrainerin ihre Erfahrungen weiter. „Wenn es zu diesem Grundeinkommen käme, ist es bestimmt nicht so, dass wir dann nichts mehr tun würden.“

Das Ganze ist sicherlich auch eine Generationenfrage, wie sich heraushören ließ: Während junge Leute einfach ohne Ende weiter studieren würden, was sie wirklich interessiert, hielten die älteren Semester an dem Leitsatz fest, dass man für das eigene Einkommen ausschließlich selbst verantwortlich sei. Wobei viele die Veränderungen der Arbeitswelt – die Kurzfrist-Jobs, die teils miese Gehaltslage samt fehlender Perspektive – als Anlass sahen, den Wert von Arbeit vielleicht bald anders zu definieren. Dass die Zahl der Freiwilligen-Jobs immer mehr ansteige, sei doch auch ein Zeichen, sagte eine pensionierte Schweizer Lehrerin. Auf die Frage, was er getan hätte, wenn für sein Einkommen gesorgt gewesen wäre, antwortete ein erfolgreicher Ex-Außendienstler: „Ich hätte zugesehen, dass ich nur noch das Schöne und Gute in der Welt erkenne.“

Am Ende lagen sie alle gemeinsam im Sand. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen“, sagte Helbig froh. Tatsächlich waren eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Zeitpunkt kaum mehr als vielleicht 30 Gäste an der Sammelstelle. Die suchten sich – auch als Familie – schnell ihre Lieblingsbuchstaben und -wörter („Wir sind das ,Was‘!“). Dann füllten sich aber doch peu à peu die Lücken, auch dank solcher Unterstützer wie der Dame aus Lüneburg, die – mitten auf dem Bohlenweg stehend – jeden Spaziergänger Arme schwenkend motivierte, ein W, ein B oder ein Fragezeichen zu sein. „Ich bin gefühlt das hundertste Mal auf Amrum und finde solche Spontanaktionen toll“, sagte die gebürtige Schweizerin.

Hätte es nicht geklappt, sagt Künstler Helbig, dann wäre auch das okay gewesen. „Mir war ein Setting wichtig, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen.“ Der Fehler, das Scheitern, nimmt in der Kunst des Hamburgers ebenfalls eine große Stellung ein. „Das Besondere kann ja überhaupt erst durch Fehler entstehen“, sagt er. „Wir sollten die Gelassenheit haben zu sehen, dass Schönheit erst dann entstehen kann, wenn Sachen nicht perfekt sind.“

Wohl wahr: Auch aus der Luft betrachtet, lagen die Worte nicht ganz so flüssig im Sand. Aber schön war’s. Und Spaß hatten alle.