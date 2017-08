Heisse Reifen : Gib Gummi: Was für ein PS-Spektakel

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens-Peter Mohr 1 von 1

Ohrenbetäubende Lautstärke, heulende Motoren, durchdrehende Reifen und der Geruch von verbranntem Gummi – die rund 1450 lange Start- und Landebahn des Flugplatzes Husum-Schwesing ist am Wochenende erneut Schauplatz für ein PS-Spektakel der Superlative. Beim „Hot Wheelz Husum“ rasen am Sonnabend und Sonntag (19./20. August) jeweils ab 10 Uhr zahlreiche Adrenalin-Junkies mit ihren zwei- und vierrädrigen Boliden mit Geschwindigkeiten jenseits der 250 Stundenkilometer über die Piste. Das Motorsport-Ereignis dient als eines von fünf Wertungsrennen des Dragracing Clubs Dänemark (DCC). „Auch wenn hier zahlreiche Profis an den Start gehen, kann jeder, der einen fahrbaren Untersatz hat, an dem Beschleunigungsrennen teilnehmen“, unterstreicht Veranstalter Michael Ebsen. Doch auch abseits der Wettbewerbe wird den Zuschauern wieder einiges geboten. So versetzt das Nightmare Driftteam aus Frankfurt am Main das Publikum mit waghalsigen Fahrmanövern ins Staunen. Im Fahrerlager kann ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Dazu werden Quadfahrten und eine Händlermeile angeboten. Nicht zu vergessen die US-Car- und Oldtimer-Ausstellung.

von hn

erstellt am 16.Aug.2017 | 13:00 Uhr