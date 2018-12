Garding : Gewerbegebiet wird realisiert

Gardings Stadtvertreter genehmigen Bebauungsplan für Areal an der Tatinger Straße (B 202).

von Herbert Müllerchen

28. Dezember 2018, 14:19 Uhr

Realisiert werden können nun auch die Planungen für das neue Gardinger Gewerbegebiet südlich der Tatinger Straße, nördlich der Bahnlinie, gegenüber der ehemaligen Berufsschule. In der jüngsten Stadtvertreter-Sitzung wurde der Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 einstimmig gefasst.

Eigentlich sollte auf einer mehr als zwei Hektar großen Teilfläche Einzelhandel für die Nahversorgung ermöglicht werden, erklärte Diplom-Ingenieurin Meike Marxen vom Planungsbüro Sven Methner in Meldorf schon in der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung. Doch für die Nahversorgung wird bereits das bestehende Gewerbegebiet an der Süderstraße genutzt. Somit sei das Planungsziel des B-Plans hinfällig geworden. Daher müsse die Änderung vorgenommen werden. Im Flächennutzungsplan ist die gut elf Hektar große Gesamtfläche zum überwiegenden Teil als Mischgebiet ausgewiesen worden. Mit der ersten Änderung soll nun als Planungsziel die Teilfläche als Gewerbegebiet festgesetzt werden. „Zum einen soll damit die Gewerbenutzung am Ortsrand angesiedelt werden“, so Marxen. Mit der Umnutzung wird außerdem der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen Rechnung getragen. Das Plangebiet soll durch eine neue Stichstraße von der Tatinger Straße (B 202) erschlossen werden. In der Sitzung wurde auch ein zehn Meter breiter Grünstreifen an der Bahnlinie festgelegt.