Tönning : Gesucht: Auslaufflächen für Hunde

Tönnings Stadtvertreter stimmen dafür, eine Hundesatzung auszuarbeiten.

von shz.de

30. April 2018, 13:00 Uhr

Einstimmig folgte die Stadtvertretung Tönning in ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl der Empfehlung des Umwelt- und Kleingartenausschusses, die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Hundesatzung für den Bereich Katinger Watt, Olversumer Vorland und zusätzlich für das ganze Stadtgebiet auszuarbeiten. Zugleich sollen alternative Auslaufflächen gesucht werden. Wie berichtet hätte dann das Ordnungsamt die Möglichkeit, Bußgelder bei Verstoß gegen die Leinenpflicht zu verhängen. „Die meisten Hundebesitzer halten sich daran. Um sie nicht zu bestrafen, finde ich es wichtig, Freiflächen zu schaffen“, bekräftigte Helge Harder (SSW).

Erfreut sei er gewesen, so Hermann Clasen, Vorsitzender des Umwelt- und Kleingartenausschusses, dass 30 Teilnehmer zum Umwelttag erschienen waren. Bei allen kam am Ende die Aushändigung einer Tüte mit Saatgut für das Anlegen der persönlichen Bienenweide zu Hause als Dank gut an (wir berichteten). „Grundsätzlich war im Stadtbereich weniger Müll als sonst zu finden, im Außenbereich aber mehr“, informierte Clasen. Insgesamt sind in drei Stunden rund fünf Kubikmeter Abfall zusammengekommen. Viele aus fahrenden Autos in Gräben geworfene Tüten waren dabei. Selbst ausgediente Federkissen oder Ölreste habe er entdeckt. „Sowas kann ich nicht begreifen. Unglaublich vermüllt war auch der Bereich der ehemaligen Firma SiHi und an der alten Anlegestelle. Die dort stehenden Müll- und Bekleidungscontainer waren übergelaufen, und es stank erbärmlich“, berichtete er weiter.

Stadtvertreter Stefan Runge (SPD) regte an, solche Container an mehr belebten Plätzen aufzustellen. „Ich werde prüfen, ob es geeignete in der Stadt gibt“, erklärte Büroleiter Matthias Hasse. Er informierte weiter, das inzwischen eine Begehung der Katinger Landstraße (L 241) stattgefunden habe. Die Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie die des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein hatten grünes Licht zum Abholzen der verkehrsgefährdenden Pappeln gegeben. Zum Ausgleich müssen dann neue gepflanzt werden.

Helge Harder (SSW) rügte den Zustand der Straße. „In den Kurven-Bereichen gibt es schon lange erhebliche Absackungen. Statt Baken hinzustellen, müssen die Schäden endlich mal beseitigt werden. Die Stadt sollte Druck machen“, erklärte er. Möglicherweise, so ergänzte Stefan Runge (SPD), würde es mehr Wirkung zeigen, wenn sich auch die anliegenden Nachbarkommunen beschweren würden. Nach seiner Meinung sei das zudem die Umleitungsstrecke für die Gardinger. Dort werde ja derzeit die Durchgangsstraße saniert. Druck hieße auch das Zauberwort wegen des seit Monaten gesperrten maroden Aussichtsturmes im Katinger Watt, so Mery Ebsen (AWT). Hier sei das Land in der Pflicht. „Ich habe Sorge, dass man den Turm verfallen lässt und irgendwann abreißt.“

Weitere Beschlüsse



❍ Die Stadtverwaltung hat bei der Beschaffung von Produkten und Beauftragung von Dienstleistungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Belange der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit zu berücksichtigen (laut Empfehlung Umwelt- und Kleingartenausschuss, wie berichtet).

❍ Die Kommune wird einen Antrag auf Aufnahme in das Nationalpark-Partner-Programm bei der Nationalparkverwaltung stellen (laut Empfehlung Hauptausschuss als Sitz der Nationalparkverwaltung unerlässlich).

❍ Die Stadt wird dem Klimabündnis Nordfriesland mit dem Kreis beitreten.