Gestiefelter Kater kommt ins Husumhus

vergrößern 1 von 1 Foto: Landestheater 1 von 1

von Anette Schnoor

erstellt am 22.Nov.2017 | 16:23 Uhr

Der gestiefelte Kater nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm kommt am Mittwoch, 29. November, und Donnerstag, 30. November, jeweils 9 Uhr und 11 Uhr, ins Husumhus. Das Weihnachtsstück von Thomas Freyer richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Am Hofe herrscht helle Aufregung: Die Schatzkammern sind leer, der König entlässt die Bediensteten. In einem anderen Teil des Königreichs verzweifelt auch Hans, dem vom Erbe des Vaters nichts blieb – außer einem Kater. Immerhin: Der kann sprechen und will helfen, Karten bei den Husumer Nachrichten, Tel. 04841/89650.