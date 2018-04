Erzähl-Konzert in St. Peter-Ording : Geschichten berühmter Songs packend erzählt

Schauspieler Thomas Schultz und Gitarrist und Sänger Pat Fritz treten am Freitag (20.) im Dünen-Hus auf.

von hn

16. April 2018, 11:00 Uhr

Am Freitag (20.), 20 Uhr, präsentiert die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording im Dünen-Hus (Erlebnis-Promenade, St. Peter-Bad) ein Duo der besonderen Art. Geschichten, Skandale und Hintergründe der berühmtesten Popsongs der Welt werden von Schauspieler Thomas Schultz erzählt und von Gitarrist und Sänger Pat Fritz musikalisch untermalt.

Karten sind in der Tourist-Info im Bad und Dorf unter Telefon 04863/9990 und an der Abendkasse erhältlich.