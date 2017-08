Tönninger Peermarkt : Geschäfte wie in alten Zeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Regen soll ja bekanntlich Segen bringen. Doch für Freiluftveranstaltungen kann er mehr als lästig sein. So hatten beim traditionellen „Tönner Peermarkt“alle Besucher, die normale Straßenschuhe angezogen hatten, wenig Freude. Sie mussten matschige Wege oder aufgeweichte Rasenflächen im Schlossgarten überwinden. Ein Wechsel zwischen Sonne und starken Schauern hielt fast den ganzen Tag über an.

Trotzdem waren zahlreiche Besucher vor Ort, auch wenn es vermutlich weniger waren als in den vergangenen Jahren. Vorsichtig gingen sie über das an manchen Stellen schon rutschige Gelände. Die Wetterkapriolen hatten allerdings zur Folge, dass nur wenige fahrende Händler vertreten waren. Gut 40 – sonst sind es meist über 100 – Pferde aller Rassen, Ponys oder Esel standen in Reih und Glied, um möglichst ein neues Zuhause zu finden. „Kaufen sie Pferde und handeln sie ordentlich“, spornte Bürgervorsteher Jan Diekmann bei der Eröffnung an. Ihn unterstützten die Sänger des Tönninger Shanty-Chores „Eiderenten“. Sie gaben ein viel beachtetes Konzert auf der zumindest für sie regensicheren Bühne.

Wie in alten Zeiten – genau seit 1828 mit einer Pause von 1960 bis 1991 – konnten die Geschäfte per Handschlag besiegelt werden. Allerdings waren eher die Schaulustigen vertreten, die sich das bunte Treiben nur ansehen und das Rahmenprogramm mit den kulinarischen Angeboten genießen wollten. Das war auch das Ansinnen vieler Urlauber, wie Familie Meuser aus Wuppertal. „Wir wollen mal zuschauen, wie Pferdehandel geht. Das kennen wir nicht“, waren sich Hannelore und Simon Meuser einig. Tochter Melanie (8) konnte es nicht lassen, das eine oder andere Tier zu streicheln und sehnsuchtsvolle Blicke in Richtung Eltern zu werfen. Seit einem Jahr genießt sie Reitunterricht im Verein. Ein eigenes Pferd besitzt sie nicht. So als ahnte Mutter Hannelore die Frage ihrer Tochter, sagte sie: „Werde erst mal sicherer, dann kaufen wir dir irgendwann ein Pferd.“

1952 war der Peermarkt übrigens, wusste Diekmann aus Recherchen, der größte in Schleswig-Holstein mit gut 1500 Pferden. Der besonderen Umstände wegen fuhren diesmal nur sieben Oldtimer-Trecker zur Besichtigung auf. Dafür lockten Stände mit Kunsthandwerk und Reiterzubehör oder das Ponyreiten, nicht zuletzt die Highlights auf der Bühne. Der Magier Thorsten Dankworth verblüffte mit seinen Tricks. Andreas Saager, bekannt unter dem Künstlernamen „Ansaager“, beschwor musikalisch – leider vergeblich – die Sonne mit südamerikanischen Liedern und weiteren Songs, von Rock bis Blues. Auch die Sänger und Musiker des Chores „Tön(n)lein Brillant“ machten gute Stimmung.

Mit dazu gehörte auch parallel erneut der dreitägige Jahrmarkt auf dem Marktplatz, der am Sonnabend mit einem kleinen Feuerwerk verbunden war. Auch die Schausteller hatten unter dem Nass von oben zu leiden. „Alle haben das Beste gegeben und aus der Situation gemacht“, so die Feststellung des Bürgervorstehers. Große Achtung habe er vor dem Engagement vieler Ehrenamtler, Sponsoren und Akteuren zum Wohle der Eiderstadt und als Highlight im touristischen Bereich. Dank gebühre auch den Bauhof-Mitarbeitern und dem Team der Tourismus-Info.

Festlich hatte der Tag in der St. Laurentius-Kirche mit einem deutsch-dänischen Gottesdienst begonnen. „Das Wetter lockt nicht in den Park. Lasst uns hier drinnen den Sommer mit seinem blühenden Leben feiern“, sagte Pastorin Gisela Mester-Römmer.