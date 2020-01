Friesenskat Hattstedt : Gerd Quint ist neuer Clubmeister

Der Hattstedter holte sich bei der internen Meisterschaft von Friesenskat Hattstedt den Wanderpokal.

Avatar_shz von hn

10. Januar 2020, 17:04 Uhr

Hattstedt | 17 von 19 Mitglieder waren dabei, als der Verein Friesenskat Hattstedt im Spiellokal Mikkelberg seine Jahresversammlung abhielt.

Jahresbericht

Der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Hagge erinnerte bei dieser Gelegenheit an die Highlights des vergangenen Jahres. So konnte die 1. Mannschaft bei der Qualifikation zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft auf Verbandsebene einen beachtlichen 5. Platz bei 35 teilnehmenden Mannschaften erreichen. In der Liga wurde die Klasse gehalten.

Skatkurse

An der Volkshochschule Husum fand ein Skatkursus statt, durchgeführt vom Vorsitzenden. Wer hier nicht dabeiwar, hat am Donnerstag (16.) Gelegenheit. Anmeldungen für den neuen Skatkursus sind unter Telefon 0171/6515902 oder bei der VHS möglich. Auch am Gymnasium HTS unterrichtet Hagge die Schüler der Jahrgänge sechs bis neun einmal wöchentlich im Spiel mit den Karten.

Wahlen

Der Bericht von Kassenprüfer Peter Schiller ergab keinerlei Beanstandungen. Bei der Wahl des 2.Vorsitzenden wurde Siegfried Mey einstimmig im Amt bestätigt. Zum neuen Schriftführer wurde Roger Hornung gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Roland Kummer.

Änderung der Spielordnung

Nächster Tagesordnungspunkt war die Abstimmung zur Änderung der Spielordnung. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass ab sofort 36 Spiele pro Serie gespielt werden und deshalb Spielbeginn künftig bereits um 18.30 Uhr ist.

Das anschließende Jackpotturnier gewann Andreas Knöpke aus Mönkebüll. Alle Spieler erhielten Geldpreise – vom Verein ausgezahlt.

Siegerehrung

Anlässlich der Weihnachtsfeier im Gasthof Erichsen in Horstedt wurden die Ergebnisse der Clubmeisterschaft präsentiert. Clubmeister wurde Gerd Quint aus Hattstedt. Er erhielt den Wanderpokal aus den Händen des Vorsitzenden. Den 2.Platz errang Boy Heimböckel vor Theo Christiansen. Siegfried Mey belegte den vierten Platz vor Hans-Jürgen Hagge. Kassenwart Klaus Balk übergab Geldpreise und Urkunden.