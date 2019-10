Polizei Bredstedt : Geräte und Werkzeug vom Bauernhof in Goldelund gestohlen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Die Polizei in Bredstedt bittet um Mithilfe. Die Tat ereignete sich in Goldelund in der Straße Norderfeld.

20. Oktober 2019, 10:32 Uhr

Goldelund | Von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Goldelund an der Straße Norderfeld sind diverse Werkzeugteile und technische Geräte gestohlen worden. Die Polizei in Bredstedt sucht Zeugen.

Wer in der fraglichen Zeit vom 9. bis 16. Oktober verdächtige Beobachtungen am oder in der Nähe des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bredstedt in Verbindung zu setzen.

