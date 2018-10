Serie Top-Regional : Geprägt von der Liebe zum Hafen

Eine Französin erobert die malerischen Winkel der Stadt und genießt beim Einleben die freundlichen und hilfsbereiten Menschen.

15. Oktober 2018, 18:02 Uhr

Ein Blick von außen hilft, sich selbst zu erkennen. Deswegen hat unsere Zeitung für dieses Sonderthema Top Regional Husum eine Ausländerin gebeten, ihr Bild von der Stadt, der Landschaft und den Menschen zu zeichnen. Nadia Schulze-Kölln (46) ist Französin. Ihr Vater stammt aus der Normandie, ihre Mutter aus Würzburg. Beide lernten sich im deutsch-französischen Studentenaustausch kennen. „Viele Jahre war Husum eine terra incognita, eine unbekannte Gegend.“ Lange führten die Reisen kaum über Hamburg hinaus. Sie studierte Deutsch und Französisch, war 15 Jahre in Frankreich tätig und unterrichtet dank einer Versetzung von Hamburg nach Schleswig-Holstein nun in Heide. Seit zwei Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Husum.

Bereits im Studium hatte sie ein Bild von der Westküste im Kopf, die Schafe am Deich sowie die Priele im Watt vor dem inneren Auge. Sie war nämlich tief beeindruckt von Siegfried Lenz‘ Roman Deutschstunde, in dem der Polizist Jepsen das Malverbot der Nazis für den Maler Nansen kontrolliert.

Gut erinnert sie sich an den ersten Spaziergang am Hafen. Damals lebte sie noch in Hamburg. „Was für ein malerisches Bild, ich fand das einfach bezaubernd.“ Heute schwärmt sie noch stärker von der Stadt. „Diese milde Stimmung auf dem Wochenmarkt und die entspannte Geschäftigkeit dort, da bin ich jeden Donnerstag.“ Hin und wieder ist sie zu Gast im Speicher, „da genieße ich die die Poetry-Slams.“

Der Neustadt sagt sie sogar „Großstadt-Flair“ nach durch ihren Mix unterschiedlicher Geschäfte und Gaststätten. „Dort denke ich sogar an manche Gassen in Paris.“

Sie freut sich über die flexiblen Öffnungszeiten im Hallenbad und reiht sich in die Besucher der Pole-Poppenspäler-Tage ein. „Da warte ich immer in großer Ungeduld auf den ersten Termin.“ Besonders hebt sie hervor, hier in Husum alles mit dem Fahrrad erledigen zu können.

Das Leben in einer Urlaubslandschaft prägt auch sie und ihre Familie. Sie freut sich über die Gastfreundschaft und Offenheit, die ihr beim Einleben in der Stadt geholfen haben. Gesten wie Brot und Salz zum Einzug, freundliche Grüße, auch mal Blumen – „und als nettes Willkommensgeschenk mähte unser Nachbar sogar unseren Rasen“.

Die gute Nachbarschaft, die die Menschen hier pflegen, erwähnt sie gleich mehrmals. Gefreut hat sie sich auch, dass die Kinder gleich nach der Ankunft erste Einladungen aus anderen Familien bekommen haben. „Mich beeindruckt die gute Vernetzung der Menschen untereinander im gesellschaftlichen Leben.“ Beruf und Familie lassen ihr nicht allzu viel Zeit für die Pflege der guten Beziehungen, aber das tut ihrer Ansicht nach dem Zusammenhalt untereinander keinen Abbruch.

Ihren Mann Christoph hatte sie in Paris kennen gelernt, der dort als Architekt gearbeitet hatte. „Er wollte Französisch sprechen, ich Deutsch.“ Das daraus erwachsene bikulturelle und bilinguale Leben ist inzwischen auch auf die Kinder übergegangen. Paula (11), Simon (9) und Malte (4) sind ebenso längst „eingebürgert“ und durch ihre Freizeitaktivitäten wie Handball, Volleyball und Reiten sowie den Unterricht an der Musikschule fest mit Gleichaltrigen verbunden. Mutter und Tochter üben sich zusätzlich im Klavierspiel.

Was hat Nadia Schulze-Kölln denn nach den ersten Jahren in Husum noch auf dem Zettel, was bisher nicht gelungen ist? „Zu meiner großen Schande muss ich gestehen, dass die Zeit für einen Besuch im Theodor-Storm-Haus noch nicht gereicht hat.“