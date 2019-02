Pellworm : Geplante Projekte nicht gefährdet

Pellworm verabschiedet seinen unter neuen Bedingungen erarbeiteten Haushaltsplan. Künftig ist kein Nachtrag mehr möglich.

17. Februar 2019, 14:34 Uhr

Normalerweise wird in der Dezember-Sitzung der Haushalt der Gemeinde Pellworm für das folgende Jahr verabschiedet. Dies konnte allerdings 2018 nicht geschehen, da die Finanzierung der Gemeinde Pellworm künftig neu geregelt wird. Am 12. Dezember 2018 wurde die Neufassung des Paragraf 8 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) veröffentlicht und zum 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. Dieser besagt: „Die Gemeinde Helgoland und Gemeinden, deren Gemeindegebiete ausschließlich auf den nordfriesischen Marschinseln und Halligen liegen, können allgemeine Finanzzuweisungen erhalten, deren Höhe jährlich vom für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzt wird. Die Zuweisungen werden unmittelbar an die Gemeinden gezahlt. Vor der Entscheidung soll der Beirat für den kommunalen Finanzausgleich gehört werden.“

Basis dieser Anpassung von Paragraf 8 FAG bildet ein Urteil des Landesverfassungs-Gerichtes, in dem es unter anderem heißt: „Den Kommunen müssen Mittel in einem Umfang zur Verfügung stehen, der es ihnen ermöglicht, neben den Pflichtaufgaben noch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zu erledigen (LVerfG 4/15 Rn 111).“

Diese Gesetzes-Neufassung hat zur Folge, dass die Gemeinde Pellworm ihren Haushalt mit dem Innenministerium Schleswig-Holsteins zu verhandeln hat. Der aktuelle Anhörungstermin für den Haushaltsplan 2019 zusammen mit dem Kreis war für den 24. Januar beim Innenministerium in Kiel angesetzt.

Die Ergebnisse dieser Verhandlungen sowie die sich daraus für die Abläufe in der Haushaltserstellung ergebenen Veränderungen stellte Bürgermeister Dr. Norbert Nieszery (SPD) in einer außerordentlichen Gemeindevertreter-Sitzung vor: „Die Änderung des Paragrafen 8 FAG räumt den Gemeinden des Amtes Pellworm einen Sonderstatus ein“, berichtete er. „Künftig werden deren Haushalte aus dem Gesamttopf der Finanzausgleichsmasse herausgelöst und als allgemeine Zuweisung an diese Kommunen weitergeleitet. Deswegen werden wir unsere Haushaltsverhandlungen mit dem Innenministerium gemeinsam mit dem Kreis in Kiel führen.“ Für die Gemeinde Pellworm ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Beratungen für die Haushaltssatzung des Folgejahres künftig frühzeitig anzugehen, da die Verhandlungen mit dem Innenministerium in dieser Sache möglichst im Herbst des aktuellen Jahres abgeschlossen sein sollten. Denn: Nachtragshaushalte werden unter den veränderten gesetzlichen Gegebenheiten nicht mehr möglich sein.

Bürgermeister Norbert Nieszery zeigte sich mit demn Verhandlungsergebnissen zufrieden. Alle veranschlagten Projekte seien genehmigt worden, sodass geplante Infrastrukturprojekte und Vorhaben zügig umgesetzt werden können. Beispiele: ein Röntgengerät für das medizinische Versorgungszentrum (MVZ), der Abbruch des Gebäudes Ostersiel, der Ausbau des Kindergartens und die Genehmigung einer Personalstelle für den Kindergarten. Allerdings bestand das Innenministerium darauf, sowohl die Hebesätze Grundsteuer A (auf 410 Punkte) und B (auf 485 Punkte) als auch die Gewerbesteuersätze anzuheben. Die Zahlen im Einzelnen: Ergebnisplan: Erträge 1.900.000 Euro, Aufwendungen 7.000.000 Euro, Jahresfehlbetrag 5.100.000 Euro. Einhellig gaben die Gemeindevertretung ihre Zustimmung zur Haushaltssatzung 2019.

Die weiteren Tagesordnungspunkte wurden nun rasch und einvernehmlich abgearbeitet. Da war zunächst der Wirtschaftsplan 2019 des Kur- und Tourismus-Service (KTS) Pellworm: im Ergebnisplan Einnahmen von 813.700 Euro und Aufwendungen von 2.886.200 Euro, Jahresfehlbetrag: 2.072.500 Euro. Wegen der nunmehrigen fehlenden Möglichkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushalts wurde der Wirtschaftsplan um 250.000 Euro für das Schwimmbad erhöht.

Beim Wirtschaftsplan 2019 Hafenbetriebe ragen die Überplanung des Alten Hafens mit 130.000 Euro und das Gutachten Tiefenwasseranleger mit 230.000 Euro als hohe Einzelposten heraus. Die Zahlen im Einzelnen: Ergebnisplan:

Einnahmen von 124.000 Euro, und Aufwendungen von 555.400 Euro, Jahresfehlbetrag 430.500 Euro. Beide Pläne wurden einstimmig verabschiedet.

Bürgermeister Norbert Nieszery bat die Anwesenden außerdem, sich zum Gedenken an die verstorbenen, verdienten Pellwormer Mitbürger Wilhelm Backsen und Helma Mextorf zu erheben.

Die Beschlüsse zu den Bebauungsplänen Nr. 16 und 19 der Gemeinde Pellworm wurden entsprechend den Empfehlungen aus der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Pellworm einstimmig bei einer Enthaltung zu B-Planänderung 16 gefasst.

Martin Jansen(CDU), stellvertretender Bürgermeister, berichtete über eine Initiative des Kreises Nordfriesland zur Eindämmung des Insektensterbens. Es wurde einvernehmlich beschlossen, sich als Modellregion für dieses Vorhaben beim Kreis zu bewerben.