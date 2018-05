Pannen im Sylt-Verkehr : Generalüberholung: 15 Marschbahn-Loks sollen zur „Rollkur“

Di Deutsche Bahn will der „Rollkur“ künftige Ausfälle verhindern. Dabei werden auch die Motoren getauscht.

von dpa

16. Mai 2018, 07:15 Uhr

Husum/Hamburg | Nach anhaltenden Pannen im Sylt-Verkehr will die Deutsche Bahn jetzt für Abhilfe sorgen. Das Unternehmen unterzieht die 15 Loks, die auf der Marschbahn fahren, einer aufwendigen Generalüberholung samt Motorenaustausch durch den Hersteller. Mit der sogenannten Rollkur sollen künftig Ausfälle verhindert werden, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Bis Jahresende sollen alle Loks wieder auf der Schiene sein.

Am Mittwoch will das Unternehmen in der Husumer Eisenbahnwerkstatt EWG erläutern, wie diese Arbeiten genau ablaufen. Die rund 240 Kilometer lange Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland verbindet das Festland mit der Insel Sylt.