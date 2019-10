„Jugend trainiert für Olympia“ : Gemeinschaftsschule Bredstedt bei Schulsportwettbewerb in Berlin

Schüler der Gemeinschaftsschule Bredstedt haben sich bei den Landesmeisterschaften für „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin qualifiziert.

Avatar_shz von hn

01. Oktober 2019, 10:47 Uhr

Kürzlich fand in Berlin das Herbstfinale des Schulsportwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler traten in den Sportarten Beach-Volleyball, Fußball, Golf, Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern, Tennis, Schwimmen und Triathlon an, um um Medaillen und gute Platzierungen zu kämpfen. Seit einigen Jahren findet parallel auch der Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen und Fußball statt. Der Wettbewerb wird seit 1998 von der Provinzial unterstützt. Die Versicherung sponsert einheitliche Kleidung für die Landesmeister-Teams aus Schleswig-Holstein. Dazu gehören auch die Schüler der Gemeinschaftsschule Bredstedt aus den Jahrgängen 2004 bis 2007, die sich mit einer starken Leistung bei den Landesmeisterschaften für Berlin qualifiziert haben. Die Provinzial-Bezirkskommissare Michael Thomsen und Bernd Carstensen überreichten der erwartungsfrohen Schulmannschaft die Kapuzenjacken. Sportlehrerin Beate Lukas-Quiatkowski sagte: „Wir haben eine tolle Mannschaft, eine bunte Truppe mit gutem Teamgeist, und danken der Provinzial für die geleistete Unterstützung.“