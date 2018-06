Bredstedt : Gemeinsame Übung an den Blocks

100 Einsatzkräfte der Wehren aus Bredstedt, Bordelum, Dörpum und vom DRK Husum nutzen die ehemaligen BGS-Wohnungen als Trainingsplattform.

von Stephan Bülck

02. Juni 2018, 15:00 Uhr

Kellerbrand, Rettung vom Dach und Wohnungsbrand über zwei Stockwerke: 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bredstedt, Bordelum und Dörpum sowie des DRK Husum trainierten am Donnerstag-Abend gemeinsam die Bewältigung dieser drei Lagen. Als ideale Übungsplattform dienten ihnen die zum Abriss bestimmten ehemaligen BGS-Wohnungen in der Broder-Lorenz-Nissen-Straße. Nach etwa zwei Stunden war alles vorbei. „Wir sind mit dem Verlauf und dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Bredstedts Wehrführer Kai Lorenzen. „Das werden wir wieder machen.“