Tourismus im Fokus : Gemeinsam Ziele ansteuern

Die Stadt Husum geht beispielhaft voran und macht den Weg frei für eine Lokale Tourismus-Organisation.

Bürgermeister Uwe Schmitz bezeichnete die Gründung der Lokalen Tourismus-Organisation (LTO) „Nordseeküste Nordfriesland“ als Fortsetzung einer Geschichte, die vor annähernd zehn Jahre begonnen habe und bislang nur mäßig erfolgreich verlaufen sei. Gemeinsam mit den Ämtern Südtondern, Mittleres Nordfriesland und Nordsee-Treene, den Insel-Gemeinden Nordstrand und Pellworm sowie dem Verein Husumer Bucht – Ferienorte an der Nordsee wird die LTO nach dem jüngsten Beschluss des Stadtverordnetenkollegiums die Rechtsform eines Vereins bekommen.

Das Land halte eine Kooperation der Tourismus-Standorte in einem „homogenen touristischen Raum“ für zwingend erforderlich, fasste der Verwaltungs-Chef noch einmal zusammen. Nur so sei Schleswig-Holsteins Wettbewerbsfähigkeit in diesem Wirtschaftszweig zu gewährleisten, hieß es (wir berichteten). Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sei die Mitgliedschaft in einer LTO unabdingbare Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Fördermitteln, mit denen die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden könne.

Mit der Gründung an sich sei es aber nicht getan. „Damit verfügen wir dann zwar über eine Trägerorganisation.“ Doch über die Inhalte sage das gar nichts aus. Darüber hinaus sei die neue Organisation auch auf Mittel von Seiten der Stadt angewiesen. Eine Feststellung, die der Bürgermeister mit der Mahnung verband, dass dies von keinem der Beteiligten mit Bordmitteln hinzubekommen sei.

Birgitt Encke störte sich derweil an einem Passus, wonach die Stadt „für die Bedeutung des Tourismus für die heimische Wirtschaft sensibilisiert“ werden müsse. „Diesen Schuh brauchen wir uns nicht anzuziehen“, stellte die CDU-Politikerin fest. „Wir beschäftigen uns schon seit 2009 mit diesem Thema“, sagte Encke und dankte vor allem Uwe Schmitz und der TSMH-Geschäftsführerin Jutta Albert für ihren Einsatz. „Es war gewiss nicht einfach, all die unterschiedlichen Partner und Interessen unter einen Hut zu bekommen“, räumte sie ein.

Bis Ende des Monats müssen alle beteiligten Kommunen über ihren Beitritt zur Lokalen Tourismus-Organisation entscheiden. Der Gründungsbeschluss soll dann im zweiten Quartal erfolgen. „Und im zweiten Halbjahr müssen wir daran gehen, die Hülle mit Leben zu erfüllen“, sagte Schmitz. Dabei wird es auch und vor allem darum gehen, wie die Anforderungen des Wirtschaftsministeriums erfüllt und entsprechende Fördermittel beantragt werden können.