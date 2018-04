Bredstedt : Gemeinsam weinen und lachen

Das Trauercafé Bredstedt hat seinen Sitz im Tondern-Treff. An jedem ersten Sonntag im Monat tauschen sich dort Betroffene aus.

06. April 2018, 18:00 Uhr

Seit November 2011 gibt es in Bredstedt das Angebot eines Trauer-Cafés. Jeden ersten Sonntag im Monat – unabhängig, ob Feiertag oder nicht – treffen sich jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr trauernde Menschen. Bis Ende 2017 stand den Ehrenamtlerinnen des Ambulanten Hospiz-Dienstes Husum und Umgebung – das sind Leiterin Silke Rolfs mit Anke Gerlach sowie Ulla Lauterbach – das hintere Stübchen des Cafés Frida, am Markt, zur Verfügung. Jetzt sind sie im Tondern-Treff zu Hause. „Der Eingang ist barrierefrei, die Räumlichkeiten sind hell, freundlich, und wir haben mehr Platz“, sagt Silke Rolfs. „Im Zweifel können wir durch Öffnen der mobilen Wandtrennung mehr Raum schaffen. Auch ist ein kleiner Rückzugsort für Gespräche unter vier Augen vorhanden.“ Sie ist seit 2001 Trauerbegleiterin und genau wie Ulla Lauterbach seit vier Jahren in Bredstedt aktiv. Anfang des Jahres kam Anke Gerlach mit ins Boot.

Trauern ist ein wichtiger Prozess nach dem Tod eines geliebten Menschen. Das wissen die Freiwilligen aus ihrer täglichen Arbeit, aber nicht zuletzt aus eigenen Erfahrungen sehr genau. Alles was die Seele nicht verarbeitet hat, kann krank machen. „Gut ist es deshalb, sich mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder mittendrin sind im Trauerprozess, auszutauschen“, erläutert Gerlach. Gemeinsam weinen, dem anderen zuhören, wenn er seine Geschichte erzählt oder einfach nur zusammen schweigen, tue gut.

„Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig, welcher Religion er angehört oder aus welchen Verhältnissen er kommt. Kein Wort dringt in unserem geschützten Raum nach außen. Wir sind an die Schweigepflicht gebunden“, versichert Silke Rolfs. Anfängliche Hemmschwellen bauen sich so besser ab, ohnehin sei alles freiwillig. Niemand muss sich mit seinen persönlichen Erlebnissen oder auch Gefühlen offenbaren, doch wenn die Teilnehmer diesen Schritt tun, sind sie inmitten Gleichgesinnter gut aufgehoben.

Wichtig sei es aber auch, zusammen zu lachen und sich über alle Dinge des täglichen Lebens zu unterhalten, bringen es die beiden Ehrenamtler auf den Punkt. Das obligatorische Kuchenbuffet gehöre immer dazu. Jeder Gast des offenen Angebotes darf auf Spendenbasis mit dabei sein.

„Wir alle lernen voneinander, denn nach dem Trauerprozess geht das Leben weiter. Wir teilen Erfahrungen, Kraft und Hoffnung.“ Eine Therapie ersetzt das Trauer-Café allerdings nicht. „Wir sind ein Gesprächskreis, können aber bei Bedarf an Profis verweisen“, macht Silke Rolfs deutlich.

Alle Ehrenamtler, die sich der einjährigen Ausbildung zum Trauerbegleiter unterziehen, erhalten selbst regelmäßig Supervision und nehmen an Fortbildungsmaßnahmen teil. Und auch in ihren internen Gruppentreffen können sie sich gegenseitig unterstützen. „Wir sind dem Tondern-Treff-Team und damit der Tondern-Stiftung dankbar, dass wir die Räume nutzen dürfen“, freut sich das Bredstedter Team.

Das nächste „Trauer-Café“ findet am Sonntag (6. Mai) statt. Info auch unter www.hospizdienst-husum. de oder 04841/7767450, 0160/5401752.