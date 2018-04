Nationalparkpartner Jugendherberge : Gemeinsam für Umwelt und Natur

Husumer Jugendherberge ist jetzt offizieller Partner des Nationalparks Wattenmeer. Die Herbergseltern vesprechen, in diesem Sinne weiterarbeiten zu wollen.

von hn

23. April 2018, 15:00 Uhr

Nordfrieslands Jugendherbergen stehen seit vielen Jahren für einen umweltbewussten und nachhaltigen Tourismus. Dieses Engagement wurde jetzt ausgezeichnet: Neben den Jugendherbergen in Tönning und Wittdün auf Amrum ist auch die in Husum offizieller Partner des Nationalparks Wattenmeer.

Nationalparkpartner haben das gemeinsame Ziel, die natürliche Umwelt zu schützen und sie Gästen zu vermitteln. Die Anerkennung als Nationalparkpartner bescheinigt den „Auserwählten“ geprüfte Qualität zu Themen wie Nationalpark, Regionalität, Service und Umweltschutz. Die Husumer Jugendherberge unterstützt diesen ganzheitlichen Ansatz mit ihrer Betriebsführung, aber auch mit Bildungsangeboten für ihre Gäste – von Programmen für Schulklassen bis hin zu Urlaubsangeboten für Familien. Wie die anderen Häuser will sie Besucher für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer begeistern. Dazu wurde in Kooperation mit der Schutzstation Wattenmeer das Klassenfahrten-Programm „Wir schützen das Wattenmeer“ aufgelegt, das die Kriterien des Unesco-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) erfüllt. Übrigens: Wer abends in die Jugendherberge zurückkehrt, kann das auf Wattwanderungen und in Workshops Erlernte weiter vertiefen – im Infozentrum der Schutzstation Wattenmeer, das sich direkt in der Herberge befindet.

Darüber hinaus wurde die Jugendherberge Ende 2017 als eine der ersten deutschlandweit mit dem DJH-Zertifikat „Erlebnis Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Mit ihrer Nationalpark-Partnerschaft geben die Herbergseltern Erika und Thomas Eisenack ein großes Versprechen ab: „Wir werden uns auch weiterhin aktiv für Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit einsetzen – und dabei immer wieder spannende und informative Angebote für unsere Gäste schaffen.“

Jens Peter Jensen, stellvertretender Vorsitzender des DJH-Landesverbands Nordmark, erklärte, was das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) an der Partnerschaft so begeistert: „Die Idee, auf diese Weise Umweltbewusstsein, nachhaltiges Wirtschaften und regionale Zusammenarbeit zu fördern, ist einfach genial.“ Inzwischen gibt es 178 Nationalpark-Partner.