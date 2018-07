Lange Tafel : Gemeinsam an der Tine essen

Mehr als 80 Menschen nahmen das Angebot der Husumer Tafel an.

von shz.de

12. Juli 2018, 07:00 Uhr

„Lange Tafel“ der Husumer Tafel auf dem Marktplatz: Auch in diesem Jahr wurde das Angebot von mehr als 80 Menschen angenommen. Begonnen hatte die Aktion mit einem Gottesdienst, bei dem Pastor Friedemann Magaard die Arbeit der Husumer Tafel hervorhob. „Es schmeckt besser, wenn wir den Genuss nicht geizig für uns festhalten, sondern ihn fröhlich teilen.“ Zugleich zeigte er sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, mit der Lebensmittel gespendet werden. Mitglieder vom Verein der Köche Westküste wie Thomas Fries und Klaus Carstensen beteiligten sich an der Essensausgabe und verwickelten die Menschen dabei in fröhliche Gespräche.