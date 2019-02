Witzwort : Gemeinde Witzwort will Gasthof behalten

Mittelfristig könnten auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Tönnsen in Witzwort Wohnungen errichtet werden.

von Helmuth Möller

07. Februar 2019, 15:38 Uhr

Der volle Saal zeigte das große Interesse an der jüngsten Sitzung des Kultur-, Tourismus-, Jugend-, Sport- und Sozialausschusses von Witzwort sehr deutlich. Zudem nahmen Bürgermeister Jan Sievers und sieben der elf Gemeindevertreter teil.

Aus der Arbeitsgruppe „Gasthof Tönnsen“ berichtete Andre Freese, eine 45-minütige und sehr lebhafte Diskussion schloss sich an. „Wir sehen mittelfristig – und damit meine ich drei, vier, fünf Jahre – den Abriss“, sagte er. „Dann ist das Gebäude bezahlt. Wir könnten Wohnungen auf der Fläche bauen.“ Mit Blick auf die Gegenwart schlug er vor, einen Kümmerer einzusetzen, der sich während der noch bestehenden Nutzung um die Sauberkeit in dem Gebäude kümmert. Der Saal werde vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr gebraucht. Die Wohnungen auf der oberen Etage seien wichtig – und wichtig sei auch, dass sich die Mieter dort wohlfühlen. „Eine Nutzung des Saales sollte den Vereinen vorbehalten bleiben, nicht Privatpersonen.“ Ausschussmitglied Dierk Hansen schlug vor, dass Veranstaltungen dort erst ab 80 Teilnehmer stattfinden sollten.

Auf die Frage von Gemeindevertreter Jens Clausen: „Warum sollen wir nicht nach einem Investor suchen?“ entgegnete Andre Freese: „Wenn du das verkaufst und da wird eine Hally-Gally-Bude draus, dann haben wir da keinen Einfluss mehr drauf.“ Gemeindevertreter Holger Drosdowski: „Aus genau diesem Grunde haben wir das auch nicht verkauft. Wir hatten Investoren, die wollten da 50 bis 60 Flüchtlinge unterbringen.“ Eine klare Absage erteilte der Ausschuss-Vorsitzende Hauke Mann einem erneuten Gastwirtschaftsbetrieb: „Wir haben hier zwei gut funktionierende Gastwirtschaften in der Gemeinde.“

An dieser Stelle schaltete sich Bürgermeister Jan Sievers in die Diskussion ein: Bei Tönnsen habe es einen Wasserschaden gegeben. Dadurch werde in diesem Jahr keine Aufführung der Theatergruppe stattfinden. Die Versicherung werde den Schaden aufnehmen. „Priorität in dem Gebäude haben unsere Mieter, sie sollen warm und trocken leben. Es ist ein altes Gebäude. Die Wasserleitungen müssen erneuert werden – Dach und Fenster kommen hinzu.“ Von einem Verkauf hielt auch er nichts: „Dann haben wir da keinen Einfluss mehr drauf. Das sollten wir bedenken.“

Gemeindevertreterin Gaby Lönne forderte Regeln für die Nutzung des Saals. Zuruf von Uwe Röckendorf (Theatergruppe Witzwort): „Sauberkeit ist im Dorf eine persönliche Absprache. Ich glaube, da ist im Dorf keiner, der das nicht ordentlich hinterlässt. Wir sollten nicht zu sehr auf einer Nutzungsordnung rumreiten.“

Der Gemeindechef listete einige der Veranstaltungen auf, die im ehemaligen Gasthof stattgefunden haben: „Bei den sechs Veranstaltungen im Jahr sind Frühlingsball, Flohmarkt, Kinderfest und Hegering schon dabei. Die Räume waren nach jedem Fest in Ordnung. Ich gebe Uwe Röckendorf recht, wir sollten aus den Nutzungsregeln keine Doktorarbeit draus machen.“ Auch Holger Drosdowski und Hauke Mann stimmten dem zu.