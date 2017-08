Hattstedt : Gemeinde wirbt für Glasfaser

vergrößern 1 von 1 Foto: Raina Bossert 1 von 1

Das schnelle Internet für Hattstedt ist zum Greifen nah. In den Nachbargemeinden Olderup und Arlewatt sind die Haushalte bereits ans Breitbandnetz angeschlossen, in Horstedt fehlen nur noch einige Häuser. Das Glasfasernetz liegt also quasi vor der Haustür der Hattstedter. Bereits seit Wochen unternimmt die Hattstedter Gemeindevertretung große Anstrengungen, um die Bürger davon zu überzeugen, den flächendeckenden Glasfasernetz-Ausbau durch die Bürger-Breitbandnetz-Gesellschaft (BBNG) in ihrer Gemeinde zu unterstützen. Die BBNG wurde von den Ämtern Viöl, Nordsee-Treene und Eiderstedt sowie der Stadt Tönning 2012 gegründet. Auch Husum gehört dazu.

771 der 1134 oder 68 Prozent der Hattstedter Haushalte müssen sich für einen Anschluss entscheiden, so Bürgermeister Ralf Heßmann. Denn nur dann und wenn sie sowohl einen Grundstücksnutzungsvertrag mit der BBNG als auch einen Vertrag mit dem Dienste-Anbieter TNG Stadtnetz GmbH aus Kiel abschließen, wird der Ausbau des Glasfasernetzes in Hattstedt tatsächlich in Angriff genommen. Los gehen könnte es dann im nächsten Jahr, so der Bürgermeister. Seit Vermarktungsbeginn im Februar wurden in Hattstedt bereits 50 Prozent erreicht, so Heßmann. Doch es fehlen eben noch einige Haushalte.

Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass Hattstedt auf den Zug in die digitale Zukunft zwingend aufspringen muss, um als ländliche Gemeinde den Anschluss nicht zu verpassen: „Schnelles Internet ist für Unternehmen und Bürger ein entscheidender Standortvorteil.“ Es steigere zudem den Wert der Immobilie. Für die Gemeindevertretung war es daher ein wichtiger Schritt, Mitte Juli zu beschließen, sich an der Infrastrukturmaßnahme zu beteiligen. Sie bewilligte einen Infrastruktur-Zuschuss pro Anschluss von 500 Euro. Auch die bereits gezeichnet haben, kommen in den Genuss. Allerdings werde erst gezahlt, so Heßmann, wenn die Quote voll sei. Umgekehrt müssen auch die Bürger erst dann bezahlen.

Die Zeichnung der Verträge in Hattstedt ist derzeit möglich. Der nächste Vorvermarktungs-Termin findet morgen von 12 bis 19 Uhr in der Turnhalle statt. Weitere Termine sollen folgen. Außerdem ist eine Einwohnerversammlung zum Thema in der ersten September-Hälfte geplant, wie Heßmann erläutert. Wer Interesse an einem Anschluss habe, könne sich auch direkt an die BBNG in Husum wenden. Er selbst helfe bei Fragen gern weiter.

Auch für Helmut Bormann war der Anschluss bis vor kurzem „kein Thema“. Dabei haben er und seine Frau Karin „nichts gegen Breitband“. Lediglich die Zufriedenheit mit seinem bisherigen Anbieter und die über diesen erstellte eigene Homepage hielten den ehemaligen Bundeswehrangehörigen und das bürgerliche Mitglied der Gemeindevertretung davon ab, die Verträge zu unterzeichnen. Dabei hat der Eigenheimbesitzer, der berufsbedingt 16 Mal innerhalb Deutschlands umziehen musste, in Hattstedt sein vollkommenes Zuhause gefunden. „Wir fühlen uns hier wohl, haben alles, Geschäfte, Ärzte, Dienstleister. Uns fehlt nichts. Damals haben wir den Gasanschluss in das Baugebiet gebracht. Heute haben wir erkannt, dass der Glasfaseranschluss so notwendig ist, wie Abwasserleitungen oder Telefon“, sagt der gebürtige Hannoveraner.

Den Sinneswandel angestoßen haben mehrere Faktoren. „Zum einen war es der Infrastrukturzuschuss der Gemeinde. Dann habe ich erfahren, dass es Hattstedter gibt, die im Homeoffice arbeiten und das schnelle Internet brauchen. Wir finden, dass es der Gemeinde gut tun würde, wenn sich junge Familien ansiedelten. Ein vorhandenes Glasfasernetz wäre ein toller Anreiz. Die Bürger sollten sich solidarisch erklären und für ihre Gemeinde stark machen, denn die Investition in die Infrastruktur kommt uns allen, die hier leben, zugute“, sagt der 70-Jährige, der jetzt wie die anderen bürgerlichen Mitglieder und auch die Gemeindevertreter für das Glasfasernetz wirbt.

von Ilse Buchwald

