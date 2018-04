Löwenstedt : Gemeinde will die Kitze retten

Der Kauf einer Drohne ist beschlossene Sache.

09. April 2018, 11:00 Uhr

War zu Beginn der Gemeinderatssitzung noch die bange Frage aufgetaucht, ob die Anschaffung einer Drohne auf Kosten der Gemeinde sofort entschieden werden muss oder gegebenenfalls noch einmal vertagt werden kann, so waren sich nach den Ausführungen von Bürgermeister Holger Jensen alle einig: „Ja, das sollten wir so machen.“

Er erzählte von einer Veranstaltung, in der Kreisjägermeister Thomas Carstensen die Möglichkeiten erläutert hatte, durch den Einsatz von Drohnen Rehkitze vor den scharfen Messern der Mähmaschinen zu retten (wir berichteten). Die dort empfohlene größere Drohne sei allerdings nicht nötig, meinte Jensen, der inzwischen ein Angebot für ein mit knapp zwei Kilo deutlich leichteres Gerät eingeholt hat, das seiner Meinung nach für die eigenen Zwecke ausreichend sein sollte. „Sie hat den Vorteil, dass die künftigen Nutzer, also die Jäger und Bauern sowie die Feuerwehrleute, dafür keine Sachkundenachweise benötigen, die uns sonst mit 400 Euro je Person teuer zu stehen kommen würden“, sagte er. Die Drohne mit vier Akkus, einer Autobatterie zum Aufladen und einem zweiten Display für den Einsatz auf dem Feld soll ungefähr 3.270 Euro kosten. Nach kurzer Diskussion brachte Kerstin Jensen die in der Runde vorherrschende Meinung auf den Punkt: „Jedes gerettete Kitz ist diese Anschaffung wert“, sagte die Gemeindevertreterin. Der Beschluss für den Kauf einer Drohne fiel danach einstimmig aus.



Vor der Sitzung hatte sich der Gemeinderat noch kurz am Sportplatz getroffen, um den Standort für den künftigen Kunstrasenplatz in Augenschein zu nehmen. „Bisher läuft alles nach Plan“, sagte Holger Jensen zufrieden und berichtete, dass beim Sportverein Blau-Weiß Löwenstedt bereits 259 Spenden mit einer Gesamtsumme von 144.730 Euro (Stand: Mitte März) eingegangen sind. „Die Baustraße ist fertig, die Anträge laufen. Mit ein wenig Glück kann es schon bald losgehen“, so seine Hoffnung.

Ebenfalls thematisiert wurden die drei im Dorf verteilten Defibrillatoren, von denen das beim Bäcker stationierte Gerät schon länger Kummer macht, weil es „irgendwo Fremdstrom zieht“. Somit sei die Batterie ständig leer und das Gerät mittlerweile nicht mehr einsetzbar. Es soll jetzt zur Reparatur eingeschickt werden, was etwa 400 Euro kosten wird. Wobei auch die Überlegung aufkam, einen neuen, moderneren Defi anzuschaffen, dessen Batterie durch eine integrierte Heizung deutlich länger halten würde. Johannes Ketelsen wird sich dieses Themas annehmen.

Die Gebührenabrechnung für das Schmutzwasser 2017 ergab mit 3.506 Euro einen erfreulichen Überschuss, mit dem das in den Vorjahren auf rund 11.373 Euro aufgelaufene Minus auf nunmehr 7.867 Euro reduziert werden soll. Noch sei man nicht soweit, das auf 2,80 Euro je Kubikmeter festgesetzte Abwasserentgelt zu reduzieren, so Jensen, allerdings sei dies das erklärte Ziel, sofern sich der positive Trend in den nächsten Jahren fortsetzen lasse.

Zu guter Letzt führte der Bürgermeister aus, dass die Gemeinde in der Bevölkerung einen großen Rückhalt verspürt, was auch immer gerade zu tun ist oder geplant wird. „Fast jeder hier ist bereit, sich zu engagieren, ob mit Geld oder mit Körperkraft“, lobte Jensen und schlug vor, nach den Sommerferien eine Dankeschön-Party zu organisieren, bei dem die Helfer aller bisherigen Aktionen auf Kosten der Gemeinde zum Grillen eingeladen werden. Bei dieser Gelegenheit sollen dann auch die neuen Räumlichkeiten für das Archiv und den Theaterfundus vorstellt und ein Elektro-Auto zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt werden, denn die E-Mobilität stelle auch für Löwenstedt eine interessante Option dar. Auch dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.