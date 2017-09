Breklum : Gemeinde sucht dringend Kandidaten

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Im Juni vergangenen Jahres gründete sich in Breklum ein Jugendgemeinderat. Die Jugendlichen wählten Enke Bastian zur Vorsitzenden, Veronika Gonzalez Weigand zur Stellvertreterin und Meike Clausen zur dritten Vorsitzenden. Alle drei müssen nun wegen begonnener Ausbildungen aufhören.

„Unsere Facebook-Seite ist geschlossen. Trotz Anstrengungen sind Nachfolger nicht gefunden worden. Aber aus Gesprächen habe ich erfahren, dass in Breklum Zufriedenheit herrscht“, berichtete die zweite Vorsitzende den Mitgliedern des Sozial-, Jugend- und Sportausschusses der Gemeinde. Sie selbst sei inzwischen nach Bredstedt umgezogen und werde sich auch dort politisch engagieren.

„Wir müssen spätestens im November Neuwahlen machen. Wir sind laut Gemeindeordnung in der Pflicht“, stellte Ausschuss-Vorsitzender Holger Arff fest. Doch ohne Kandidaten sei das natürlich nicht machbar. „Wir sollten alle noch einmal die Werbetrommel für die Sache rühren. Wenn jeder von Euch fünf Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ansprechen würde, wäre schon viel gewonnen“, bat Bürgermeister Heinrich Bahnsen. „Ich finde, man sollte auch ältere Jugendliche mit einbinden“, regte Enke Bastian an. Der guten Anregung, gab der Vorsitzende zu bedenken, stehe allerdings die Gemeindeordnung entgegen, wobei das noch einmal geprüft werden sollte. Ausschussmitglieder Arno Borchardt, auch Vereins-Chef des SV Germania Breklum sowie Ernst-Georg Nommsen, Gemeindewehrführer, sagten zu, jungen Leute gezielt anzusprechen.

Natürlich, so ergänzte Thomas Lötzsch, Leiter des Breklumer Jugendzentrums (JuZ), werde auch er sich um Nachwuchskräfte bemühen. Ansonsten blickte er auf ein bis jetzt ereignisreiches Jahr zurück. Zwischen 15 und 20 Jugendliche kehrten täglich im JuZ ein. Höhepunkte waren ein Kickerturnier, Auftritte der JuZ-Band „Spiegelverkehrt“, Proben und Auftritte mit der Theater-AG zum Thema Mobbing in der Schule, die Ausrichtung einer Spaß-Olympiade oder ein Ausflug in den Kletterpark Altenhof. Ab kommenden Monat werden zwei Praktikanten vom Berufsbildungszentrum Schleswig, Fachbereich Erzieher, in die Arbeit hineinschnuppern.

Wiederbelebt worden sei der Kids-Treff für Kinder ab sieben Jahren, jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, fuhr Thomas Lötzsch in seinem Bericht fort. Die Eltern der Kinder hätten Infozettel mitbekommen. „Einige der Kleinen verwenden Wörter, die nicht jugendfrei sind und benehmen sich respektlos gegenüber den älteren. Aber das bekommen wir gemeinsam in den Griff“, so der Leiter. Dabei werde er vom harten Kern der älteren Jugendlichen gut unterstützt. Es habe sich eine gesunde Eigendynamik entwickelt. Im Endeffekt sei das für die Kleineren ein zusätzliches Betreuungsangebot.

Eine gute Nachricht hatte der Ausschuss-Vorsitzende noch parat. „Die Spielplätze in Breklum sind topfit. Nur eine Beanstandung gab es durch den Tüv, nämlich eine defekte Holzstange an der Wippe auf dem Areal Peter-Hans-Weg. Das wird jetzt ersetzt.“