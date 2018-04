Högel : Gemeinde stimmt für Kita-Vertrag

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sieht den gemeinsamen Betrieb einer Kindertagesstätte in Joldelund unter Trägerschaft der Kirche vor.

09. April 2018, 14:00 Uhr

Die Gemeindevertreter Högels votierten in ihrer jüngsten Sitzung pro öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Goldebek, Goldelund, Joldelund und Kolkerheide. Diese sieht den gemeinsamen Betrieb einer Kindertagesstätte in Joldelund unter der Trägerschaft – wie bisher – der Kirche vor. Wie berichtet, besteht dringender Bedarf für einen Anbau. Da auch Kinder aus der Gemeinde Högel dort untergebracht sind, sei überlegt worden, so Bürgermeister Ernst-Peter Carstensen, sich in das Projekt der Nachbarkommunen mit einzuklinken. „Wir haben eine gute Kostenverteilung hinbekommen.“ Die voraussichtlichen Investitionskosten für das 177 Quadratmeter große Projekt von rund 493.000 Euro, abzüglich etwaiger Fördermittel, werden nach folgendem Quotenschlüssel verteilt: zulasten Joldelund 40 Prozent, Goldebek 17 Prozent, Kolkerheide drei Prozent sowie Goldelund und Högel jeweils 20 Prozent.

Zweites großes Thema in der Sitzung war die angekündigte Informationen durch die Breitbandnetz Gesellschaft (BNG) Nordfriesland zum Thema Wechsel zum Provider Nordisch net. Hierzu standen die Marketing-Beauftragte Kerrin Carstensen und Geschäftsführer Dr. Heiko Hansen den 13 erschienenen Zuhörern Rede und Antwort. Bürgermeister Ernst-Peter Carstensen hatte die Experten eingeladen, weil es in der Bevölkerung durch fehlerhafte Informationen teilweise etwas Unruhe gegeben hatte.

„Der derzeitige Anbieter 1&1 Versatel hat uns mitgeteilt, dass er sich aus dem Privatkundenmarkt zurückzieht, und er hat den Vertrag mit uns zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Die Vermarktung durch den Anbieter wird also eingestellt“, so Dr. Heiko Hansen. Es sei gelungen mit Nordisch net aus Kiel einen neuen zuverlässigen Provider und damit Partner zu gewinnen. Der Abschluss eines Vertrages dort sei deshalb notwendig, damit der Bildschirmarbeitsplatz nicht irgendwann dunkel bleibe. Er wird dann den mit dem bisherigen Anbieter abgeschlossenen Vertrag ersetzen. Da es um 12.000 Kunden in der Region mittleres und nördliches Nordfriesland gehe, werde dazu geraten, schon jetzt umzustellen, um die reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Der neue Anbieter würde den Kunden-Vertrag mit 1&1 Versatel dann kündigen. „Wechselgebühren werden in der jetzigen Phase nicht berechnet.“ Bei Nordisch net gebe es sogar bessere Konditionen und schnellere Down- und Upload-Angebote, falls gewünscht, erklärte Hansen.

Alle Behauptungen, so Kerrin Carstensen weiter, die der bisherige Provider gegenüber ihren Kunden verbreitet, nämlich dass die BNG gekündigt habe, stimme nicht. „Wir haben kein Interesse an solchen Spielchen“, ergänzte Dr. Hansen. Bei Fragen könne sich jeder auch persönlich an das Mitarbeiter-Team der Breklumer BNG-Geschäftsstelle wenden und vorsprechen.

In Zukunft sei geplant, wegen der Vielfalt zwei bis drei weitere Partner mit ins Breitbandnetz zu holen. „Der Glasfasermarkt ist noch am Anfang. Die Leistungen der Anbieter werden entgegen vieler anderslautender Meinungen anders als beim Kupfermarkt nicht günstiger. Breitband ist nun mal allein von der Technik das Nonplusultra für die Zukunft“, so der Geschäftsführer. Man dürfe auch nicht vergessen, dass Nordfriesland Vorreiter in Sachen digitaler Zukunft ist. Ziel sei, alle Haushalte inklusive auch der noch weißen Flecken in den Außenbereichen bis Ende 2019 zu vernetzen, nicht zuletzt dank der durch den gegründeten Zweckverband generierten Fördermittel des Bundes.