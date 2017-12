Mildstedt : Gemeinde stärkt Schulmensa

vergrößern 1 von 1 Foto: Wagner 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 21.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Mildstedt | In Sachen Mildstedter Schulmensa gibt es Neuigkeiten – und zwar gute. Es soll eine bezahlte Stelle für eine feste Kraft geschaffen werden. Der bei den Schülern beliebte Kiosk mit Essensausgabe trieb dem Rektor der Gemeinschaftsschule, Stefan Knoll, Hausmeister Jörg Markussen, den Eltern und auch der Gemeinde die Sorgenfalten auf die Stirn. 652 Jungen und Mädchen gehen hier zur Schule. Rund 50 Essen werden täglich ausgegeben. Zuletzt stand sogar auf der Kippe, ob der Betrieb des Kiosks überhaupt aufrecht erhalten werden kann.

Doch von vorn: In der jüngsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses gab Knoll bekannt, dass die Mitarbeiterin, die sich rund anderthalb Jahre ehrenamtlich um die Bestellungen und Organisationsabläufe kümmerte, zum Bedauern von Eltern und Lehrern ihren Posten aufgegeben habe. Auch wenn sich mehr als 50 Eltern und Großeltern ehrenamtlich in der Mensa engagieren, war schnell klar, dass eine neue Kraft, die die Organisation in die Hand nimmt, vonnöten ist. „Wir haben die Gemeinde eingeschaltet, denn wir brauchen jemanden, der die Logistik macht. Sonst hat der Kiosk keine Zukunft“, erklärt Knoll.

Unterdessen meldete sich jedoch die ehemalige Koordinatorin zu Wort und erklärte, dass sie keinesfalls aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit in der Mensa aufgegeben habe. Sie sei außerdem enttäuscht darüber, in dem neuen Konzept nicht mehr vorzukommen.

Offensichtlich gehen hier die Meinungen weit auseinander, denn die Version der Verantwortlichen auf Schulseite ist eine andere: Man habe im September ein Treffen mit helfenden Eltern, Elternbeirat und auch der Mitarbeiterin anberaumt, um Schichten besser besetzen zu können, so der Rektor. Als Letztere auf die Frage, ob sie sich die Weiterführung des Kiosks vorstellen könne, „Nein, definitiv nicht“ antwortete, und gesundheitliche Gründe nannte, sei für alle klar gewesen, dass eine andere Lösung her muss. „Ansonsten hätten wir uns doch gar nicht den Kopf zerbrochen über ein neues Konzept“, fügt des Schulleiter hinzu. „Wir distanzieren uns ausdrücklich davon, dass sie in unserem Konzept nicht vorgekommen ist und nur telefonisch informiert wurde.“ Hausmeister Jörg Markussen, der zusammen mit Knoll zur Zeit die Organisation des Kiosks aufrecht erhält, nickt. „Wir sind stolz auf unsere Ehrenamtlichen – sie sind unbezahlbar. So jemanden jagen wir doch nicht einfach über den Jordan“, stellt Knoll klar.

Bei erneuter Anfrage unserer Zeitung und auch in einem Brief an den Schulleiter bekräftigte die ehemalige Mitarbeiterin ihre Aussage, dass sie in der Schulausschuss-Sitzung falsch dargestellt worden sei. Sie habe lediglich um Abstand gebeten. „Aber für mich ist das Thema jetzt durch“, macht die Ostenfelderin deutlich.

So oder so: In der Gemeindevertreter-Sitzung wurde nun einstimmig einer Erhöhung im Stellenplan des Schulhaushalts zugestimmt. So kann eine feste Kraft stundenweise bezahlt werden. „Die Eltern wünschen sich, dass wir einen Koordinator einstellen. Diese Notwendigkeit wird auch von der Gemeinde gesehen“, sagt Bürgermeister Bernd Heiber. Wie viele Stunden das im Endeffekt sein werden, ist noch offen.