Oster-Ohrstedt : Gemeinde schafft jetzt Fakten

Oster-Ohrstedt gibt grünes Licht für das Kindergarten-Projekt der Familie Metzger-Petersen. Die Eröffnung ist für den 1. August geplant.

von Patricia Wagner

04. April 2018, 11:00 Uhr

„Die Zeit drängt“, erklärt Bürgermeister Michael Bartels. „Alle stehen in den Startlöchern und warten auf unsere Entscheidung.“ Das Thema, über das die Oster-Ohrstedter Gemeindevertretung da berät, ist eine Herzensangelegenheit – und das nicht nur für die Initiatoren.

Familie Metzger-Petersen möchte einen Hof- und Waldkindergarten auf Hof Backensholz realisieren. Dort, am südlichen Zipfel der 320-Einwohner-Kommune sollen die Mädchen und Jungen ganz nah an der Natur aufwachsen können. Ein Trägerverein, in dem die Eltern Mitglied sind, ist gegründet, und mit Kathrin Rudolph und Maren Hachmann sind zwei Pädagoginnen mit im Boot. Darüber hinaus ist die Familie finanziell bereits in Vorleistung getreten, um die Baumaßnahmen zu stemmen. Der Betrieb soll am 1. August mit 15 Kindern zwischen drei und sechs Jahren aufgenommen werden.

Es gehe jetzt darum, dass Backensholz weitermachen kann, dafür müsse auch die Gemeinde ihr „Go“ geben, so der Bürgermeister. Der Kreis und das Amt Viöl haben bereits grünes Licht gegeben. „Die Eltern brauchen ein klares Signal, dass es nach den Sommerferien wirklich losgeht.“ In der Sitzung des Gemeinde-Gremiums Anfang März fiel noch keine Entscheidung. Zwar wurde das Vorhaben schon zu diesem Zeitpunkt von einem Großteil der Gemeindevertreter gelobt, trotzdem blickten einige skeptisch auf die laufende Finanzierung des Vorhabens. Nun habe man genauere Zahlen vorliegen, sagt Bartels. Vor allem die Befürchtung, dass der neue Kindergarten durch den besonderen Personalschlüssel die Gemeinde am Ende deutlich mehr kosten könne, als der evangelische Kindergarten in Wester-Ohrstedt, bewahrheite sich nicht, macht Bartels deutlich. Für die Unterbringung von Kindern aus anderen Kommunen kommen keine Kosten auf Oster-Ohrstedt zu. Der kalkulierte Elternbeitrag liegt bei 200 Euro – das ist nicht mehr als bei anderen Einrichtungen. Bei Defiziten übernehme der private Träger die Kosten. Nur der kommunale Betriebskostenzuschuss müsse von der Gemeinde getragen werden. „Und der Bedarf ist eindeutig da“, betont Bartels. „Schon für das zweite Betriebsjahr gibt es Anmeldungen aus Oster-Ohrstedt. Für das dritte ist der Kindergarten vollkommen ausgebucht.“

Das alles überzeugt auch am Ende die Kritiker. So fällt der Beschluss, der Eröffnung des Hofkindergartens zuzustimmen, auch einstimmig aus. Genauso wie der, eine Anmeldung zum Bedarfsplan des Kreises anzuschieben. „Wir müssen den Kindergarten in den Bedarfsplan mit aufnehmen, damit der Träger in den Genuss von Fördermitteln kommen kann“, so der Gemeinde-Chef.

Beim Tagesordnungspunkt Anträge kommt der Hofkindergarten ein weiteres Mal zur Sprache. Bartels macht darauf aufmerksam, dass die Gemeinde anfangs davon ausging, dass sie sich mit 25 Prozent – knapp 14.000 Euro – an den Investitionskosten von insgesamt 55.000 Euro beteilige. Da es sich um einen privaten Träger handele, sei Oster-Ohrstedt nicht mehr dazu verpflichtet. „Dass aber jemand diese Initiative ergreift, ist so extrem positiv, dass ich vorschlage, dass sich die Gemeinde mit 15.000 Euro am Anschub beteiligt. Voraussetzung ist, dass wir Mitglied im Trägerverein werden.“ So habe man zwar nur eine Stimme, aber immerhin Mitspracherecht. Nachdem alle Gemeindevertreter auch hier ihre Hand heben, sagt Bartels: „Wenn das wirklich bis zum 1. August klappt, wäre das einer der wenigen Kindergärten, die so etwas in nur einem Jahr schaffen.“