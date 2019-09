Blitzschlag in Tating : Gemeinde bleibt auf Kosten sitzen

55 LED-Straßenlampen sind zerstört – nur einen Teil der 17.000 Euro Schaden übernimmt der Hersteller.

Herbert Müllerchen

24. September 2019, 16:22 Uhr

Tating | Über einen Blitzschlag, der die Gemeinde teuer zu stehen kommen werde, berichtete Bürgermeister Hans Jacob Peters in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Während des letzten Gewitters seien 55 LED-Straßenlampen durch Blitzschlag zerstört worden. Allein hierfür sei ein Schaden von etwa 17.000 Euro entstanden. Zwar wolle der Hersteller gut die Hälfte der Kosten übernehmen. Doch der Einbau der neuen Lampen würde nochmals mehrere 1000 Euro verschlingen. Außerdem müssten alle LED-Straßenlampen mit einem Blitzschutz ausgestattet werden. „Hierfür müssen wir nochmals mit einem hohen Kostenaufwand rechnen“, so Peters. „Dieser Blitzschlag kostet uns über 20.000 Euro“, rechnete er vor.

„Die von der Gemeinde Tating vor einigen Jahren wieder eingeführte Mittagsruhe ist im Grunde genommen nichts wert.“ Dies stellte während der Einwohnerfragestunde eine Zuhörerin fest. Ihrer Ansicht nach gelte diese Satzung nur für Privatpersonen, nicht jedoch für Firmen.

Dem widersprach Bürgermeister Peters. Auch Firmen seien daran gebunden und benötigten für die während der Mittagsruhe durchgeführten lauten Bauarbeiten eine Ausnahmegenehmigung. Er räumte jedoch ein, dass während der Ruhezeit strenger kontrolliert werden müsse.

Die Gemeinde hat die Absicht, ein weiteres Neubaugebiet zu erschließen. „Wenn wir dies genehmigt bekommen, können damit 22 Bauplätze entstehen“, so der Bürgermeister. Dieses Baugebiet könnte eventuell erweitert werden, sodass am Ende, wenn alles genehmigt würde, etwa 30 Bauplätze zur Verfügung stünden. Zehn Anfragen von Bauwilligen lägen bereits vor, so Peters.