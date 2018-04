Hattstedt : Gemälde von Storms Hochzeitshaus wechselt an die Ostsee

Da die Museen in Husum kein Interesse hatten, wurde das Bild nun an die Storm-Freunde in Eckernförde verkauft.

29. April 2018, 12:00 Uhr

Wie das Gemälde des sogenannten Hattstedter Armenhauses (Lindenweg 1), das Mitte der 70-er Jahre abbrannte, in die örtliche Schule kam, weiß heute niemand mehr. Fest steht jedoch, dass das Bild des Malers Wilhelm Voss aus dem Jahr 1956 dort lange seinen Platz im Rektorat hatte und das Theodor Storm im Jahr 1866 in diesem Haus seine zweite Frau Dorothea Jensen in privatem Kreis heiratete.

Dieser Umstand nun macht das Werk für den Verein der Storm-Freunde in Eckernförde, die das Bild bereits als Leihgabe in einer Ausstellung zeigten, interessant. Sie boten 3.000 Euro für die Übernahme. Positiv beschieden wurde dieses Angebot mehrheitlich auf der Sitzung des Schulverbandes. „Ich habe bei den Husumern und im Nissen-Haus abgefragt. Dort wollte das Bild niemand haben. Deshalb sehe ich es in Eckernförde in guten Händen“, erklärte die Schulverbandsvorsteherin Christel Schmidt (WGH). Der Erlös aus dem Verkauf soll für die Einrichtung des freiwerdenden Raumes der Leseförderung verwendet werden. Diese wird künftig mit einem neuen Konzept in Bredstedt stattfinden.