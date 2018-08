Mittelalter als Hobby : Gelebte Geschichte

Gaukler, Minnesänger Händler und Ritter: Der Verein Zeytryse organisiert den Mittelalter-Markt in Schwabstedt. Ein Blick hinter die Kulissen.

von Patricia Wagner

22. August 2018, 15:28 Uhr

„Das sieht nicht so richtig mittelalterlich aus, was?“, fragt Eckhard Abel, nachdem er das Scheunentor geöffnet hat. Dahinter befinden sich Bretter, Kisten, Schilder und – immerhin – ein hölzerner Thron. Keine Spur von bunten Gewändern, uralten Kesseln oder schweren Schwertern. Das erwartet man schon eher, wenn man an Gaukler, Händler oder Ritter denkt. Und die werden von dem Mittelalter-Verein Zeytreise, dem Abel vorsteht, verkörpert. „Trotzdem willkommen in unserem bescheidenen Lagerraum“, sagt der Immenstedter und grinst. „Hier findet man nur das Vereins-Eigentum. Das, was den Mitgliedern gehört, zum Beispiel Zelte und Klamotten, bringen sie zu Hause unter. “ Schließlich werde daran ständig gefeilt und genäht. Abel zeigt auf ein Regal, in dem mehrere Kanister stehen. „Aber da hinten, da ist unser Met drin. Den haben wir schon vor einiger Zeit angesetzt.“ Der Honigwein soll am Wochenende literweise fließen. Und zwar zur 750-Jahr-Feier Schwabstedts.

Man schrieb das Jahr 1268 als die heutige Treene-Gemeinde Bischofssitz wurde. Das soll ordentlich gefeiert werden – mit einer Zeitreise. So beauftragte der Schwabstedter Festausschuss den Verein Zeytreyse, den Mittelaltermarkt, der am Sonnabend (25.) und Sonntag (26.) auf dem Treenevorland stattfindet, auszurichten.

Was macht der Verein denn eigentlich? Statt einer Antwort stellt Abel zwei getöpferte Becher auf den Tisch und schenkt aus der Thermoskanne ein. „Jetzt trinken wir erstmal eine Tasse Kaffee.“ Der Mann mit den langen Haaren und dem üppigen Bart lässt sich kaum aus der Ruhe bringen. Das kommt ihm in seinem Leben in der Gegenwart mit Sicherheit zu Gute. Der 50-Jährige arbeitet als Notfallsanitäter. Außerdem engagiert er sich in der Immenstedter Gemeindevertretung. Doch sein Hobby ist es, in die Vergangenheit zu reisen.

17 aktive Mitglieder hat der gemeinnützige Verein, den es seit zehn Jahren gibt. Seinen Sitz hatte er zunächst im ehemaligen Erlebniscamp bei Oster-Ohrstedt. Als das Camp geschlossen wurde, wechselten die Mittelalter-Fans nach Eggebek. In einer abgelegenen Scheune des SDU, dem dänischen Jugendverband Südschleswig, können sie den Lagerraum nutzen. Der SDU ist auch Träger des wenige hundert Meter entfernten Pfadfinderhofs Haus Tydal mit seinem 74 Hektar großen Gelände. „Toll, was die machen“, sagt Hausmeister Gervin Wächter. Einmal jährlich veranstalten Abel und Co. dort ihren Markt. „Nur in diesem Jahr leider nicht. Da sind sie ja in Schwabstedt“, so Wächter.

Leidenschaft für Geschichte, Unterhaltung und Handwerk sei das, was die Mitglieder verbinde, sagt Abel. Und die kommen aus allen Branchen. „Wir sind eine bunte Mischung: Rentner, Studenten, Schlosser, Beamte, Erzieher, Sozialpädagogen, Medizinisch-Technische Assistenten und Gastronomen“, erzählt der Vereins-Chef. Und ein Ehren-Mitglied gibt es auch. Ein Mischlingshund mit dem Spitznamen Zahnfee. „Weil er zwei schiefe Zähne hat.“

Jeder hat sein Steckenpferd, jeder seine Rolle. Die einen konzentrieren sich auf Kunsthandwerk oder Leckereien, andere auf den Handel mit Schmuck und Fellen. Auch ein Bogen-Meister ist dabei. Abels Spezialität ist die Musik. Er singt und trommelt. „In der Regel bin ich der Zampano.“

Das Mittelalter-Hobby kann teuer werden. Für eine fertige Ausstattung von der Kleidung bis zum eingerichteten Lager greifen viele kräftig in die Tasche. „Wir machen das nicht“, betont der Vorsitzende. „Bei uns wird so viel wie möglich selbst gemacht. Das ist ja gerade die Herausforderung.“

Was unter Mittelalter-Fans immer wieder für Diskussionen sorgt, ist das Thema Authentizität. „Das ist eine elendige Debatte“, erklärt Abel. „Das Wichtigste ist für uns, unser Hobby so zu betreiben, dass wir keinen Klamauk abliefern und nicht zu kommerziell werden. Bei uns gibt es aber auch keine Marktpolizei, die auf Schritt und Tritt kontrolliert.“ Man müsse eben darauf achten „modernes Zeugs“ so unterzubringen, dass es für die Marktbesucher nicht sichtbar ist. „Viele übertreiben es mit der Authentizität. Braucht ein Baby die Flasche, soll es die Flasche haben. Man kann ja improvisieren und diese in ein Leinentuch einwickeln.“ Und in Sachen Sicherheit lasse er schon gar nicht mit sich reden. Der Feuerlöscher muss mit. „Klar ist nicht authentisch. Ich will aber auch nicht authentisch abbrennen.“

Was Abel nicht akzeptiert, ist, wenn die Zelte abgebrochen werden, bevor der Markt zu Ende ist. „Und wenn Bier-Flaschen während der Öffnungszeiten auf dem Tisch stehen. Das ist ein Frevel.“ Das Kurioseste, was er erlebt habe, war, dass sich Markt-Teilnehmer eine Pizza in ihr Lager bestellt haben. „Irre“, sagt er.

Ein ernstes Thema beschäftigt Abel schon länger. Wenn es ums Mittelalter geht, werden oft auch Rechtsextreme auf den Plan gerufen, die versuchen, über Geschichts-Events ihre Propaganda zu verbreiten. Der Verein will sich deutlich dagegen positionieren. Im November besuchen die Mitglieder das Seminar „Nazis im Wolfspelz“, um besser gewappnet zu sein.

Nur noch wenige Tage, dann geht es los. Die Zeitreisenden müssen sich bald auf den Weg machen. „Und wenn ihr mich sucht: Ich bin der mit der lauten Stimme.“