Breklum : Geldsegen für den Kindergarten

Nicht nur Breklums Bürgermeister Heinrich Bahnsen zeigte sich erleichtert, dass die unendliche Geschichte um den dringend nötigen Anbau an den Kommunalen Kindergarten in der jüngsten Gemeinderatssitzung zumindest formell beendet werden konnte – sondern auch Leiterin Birgit Dethlefsen.

Die Vertreter gaben laut Empfehlung der Bauausschuss-Mitglieder das einstimmige Go für die zweigeschossige Erweiterung mit geschätzten Investitionskosten von 711.000 Euro abzüglich noch nicht feststehender Fördermittel und ratifizierten zudem den bereits fast vollendeten Umbau von zwei Klassenräumen in der Grundschule. Dort sind nämlich zwei der insgesamt vier Elementargruppen namens „Krabbenfischer“ und „Seepferdchen“ mit jeweils 20 Kindern schon vor wenigen Tagen eingezogen. Sie werden dort bis zum Ende der Baumaßnahme ihr neues Zuhause haben. „Was noch fehlt, ist restliches Mobiliar. Das wird nächste Woche geliefert. Aber sonst bin ich froh, dass binnen sechs Wochen die Räume für unsere Zwecke eingerichtet werden konnten. Hell und freundlich ist das Ambiente. Die Kinder fühlen sich wohl“, berichtet die Kita-Leiterin. An alles sei dabei gedacht worden, wie beispielsweise ein Personalraum, eine Einbauküche, ein eigener Eingang am Schulgebäude und die Einrichtung eines Spielplatzes im geschützten und eingezäunten hinteren Bereich. Die bisher für die betreute Grundschule, die Sozialarbeiterin sowie Computer genutzten Räume seien nun in einem weiteren Schultrakt untergebracht. Für die nötigen Umbaumaßnahmen wurden 138 000 Euro investiert. Die beiden weiteren Elementargruppen „Möwen“ und „Meerkinder“ sowie die beiden Krippen-Gruppen mit insgesamt 60 Kindern können ungeachtet der Arbeiten bis zum Abschluss des Erweiterungsbaues im Stammhaus bleiben. „Unser sportliches Ziel ist die Fertigstellung des Projektes bis zum Beginn des neuen Kindergarten-Jahres 2018/19“, so der Gemeinde-Chef.

Schon lange, so blickte Bahnsen noch einmal zurück, sei im Bauausschuss und in der gebildeten Arbeitsgruppe über Lösungen nachgedacht und diskutiert worden. Wegen akuten Platzmangels waren sie dringend erforderlich. Die Warteliste war groß, und 100 nötige Plätze vorzuhalten, die besondere Herausforderung. Von der zunächst angedachten Container-Lösung hätten sich die Gremien relativ schnell verabschiedet. Es sollte eine dauerhafte Lösung her, die auch baulich gut umsetzbar sein sollte. Da der Platz für einen Anbau vom Zuschnitt des Grundstückes sehr begrenzt war, sei vom Husumer Architekturbüro Jappsen, Todt und Bahnsen nach Prüfung der Statik eine Aufstockung nach oben hin vorgeschlagen worden. „Das überzeugte. Den B-Plan Nr. 2 hatten wir zum Glück schon in weiser Voraussicht geändert“, so Bahnsen. Im Erdgeschoss wird also ein Raum zum Essen sowie ein weiterer Gruppenraum angebaut. Im Obergeschoss soll ein zusätzlicher Gruppen- sowie Aufenthaltsraum für das Mitarbeiterteam und dazugehörige sanitäre Anlagen entstehen.

Weiter segnete das Gremium einstimmig den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 6. Änderung B-Plan Nr. 7 (Möbel Jessen) nach vorangegangener Öffentlichkeitsbeteiligung ab. Beanstandungen gab es weder von Bürgerseite noch sogenannten Trägern öffentlicher Belange. Das Verfahren war wie berichtet wegen des Umbaues des Möbelhauses sowie dem Bau einer Heizzentrale für die Bürger-Gemeinde-Werke erforderlich.