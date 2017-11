St. Peter-Ording : Geldsegen aus dem Ministerium

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Bürgermeister Rainer Balsmeier und Bürgervorsteher Boy Jöns hatten allen Grund zum Lachen beim Besuch des Wirtschafts- und Tourismusministers Dr. Bernd Buchholz in St. Peter-Ording. „Ich habe da was mitgebracht“, unterbrach der Gast aus Kiel die Vorstellungsrunde und winkte mit einer Mappe. Darin befand sich der lang ersehnte Startschuss für das Prestigeprojekt Mehrzweckgebäude am Ordinger Strand. „Das ist die Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn für zwei neue Servicegebäude“, so Buchholz. Das Land werde sich mit

70 Prozent an den Kosten für das rund 2,6 Millionen Euro teure Vorhaben beteiligen.

Das Projekt umfasst ein Servicegebäude am Ordinger Strand im Bereich Köhlbrand mit Ausstellungsraum der Nationalparkverwaltung sowie einen Multifunktionsraum für kleinere Veranstaltungen und Ausstellungen, erklärte der technische Leiter Nils Koch. „Außerdem sind Räume für die Strandüberwachung, Strandkorbvermietung und Erste Hilfe vorgesehen.“ Für den Strandabschnitt Ording Nord sei ein weiterer Pfahlbau als Service- und Sanitärgebäude beabsichtigt.

„Wichtig war uns, dass zu beiden Gebäuden ein barrierefreier Zugang auf ein Zwischenpodest mit einer WC-Anlage und einer Ladestation für E-Rollis eingeplant ist“, sagte Buchholz – auch mit Blick auf die zahlreichen Großveranstaltungen am Strand. Die vorgesehene winterfeste Ausstattung der Serviceeinrichtungen soll nach den Worten von Buchholz vor allem dazu beitragen, die Urlaubssaison zu verlängern.

Ein weiteres großes Projekt betrifft den Ausbau der Promenade im Ortsteil Bad, wie Balsmeier ausführte. Von der Minigolfanlage bis zur ehemaligen Skaterbahn soll der Abschnitt komplett neu gestaltet werden. Es soll ein Fitness- und Motorik-Park, ein Biotop mit Ruheanlage und ein Spielhaus als Familientreff entstehen. Vorgelagert ist der Naturerlebnisraum in den Salzwiesen. „Schön wäre es, wenn wir im November 2018 mit der Umsetzung beginnen könnten“, so der Bürgermeister. Dann könnte eventuell dieser neu gestaltete Abschnitt im Juni 2020 feierlich eingeweiht werden. Die Kosten werden auf 5,8 Millionen Euro für den Familientreff und 4,8 Millionen Euro für die Promenade veranschlagt. Im Anschluss machte sich der Minister ein Bild von dem bereits umgestalteten Teilbereich und dem neu zu gestalteten Bereich.

Das Besuchsprogramm war stramm und wurde vor Ort so gut getaktet, dass alle Punkte trotz des zum Teil unwirtlichen Wetters mit kräftigen Schauern und zunehmendem Wind abgearbeitet werden konnten. Es wurden die Hotels Strandgut Resort und Zweite Heimat, für deren Bau Fördermittel geflossen waren, sowie die Dünen-Therme besichtigt.

Rainer Balsmeier war sichtlich erfreut über den zeitigen Antrittsbesuch des Ministers in der Tourismus-Hochburg. „Schön, dass Sie so früh zu uns gekommen sind“ und äußerte zusätzlich seine Freude über die Wertschätzung des Tourismus im Ministerium. Balsmeier stellte dann die Entwicklung des Ortes vor. 54 Millionen Euro sind in den vergangenen 20 Jahren in verschiedene Projekte investiert worden. Es flossen Zuschüsse in Höhe von 19,5 Millionen Euro. 39,5 Millionen Euro hat die Tourismus-Zentrale übernommen. Das habe zu privaten Investitionen geführt, die sich zusätzlich positiv bemerkbar gemacht haben, so Balsmeier. Die Übernachtungszahlen sind von im Jahr 2006 in Höhe von 2,07 Millionen bei 208.000 Gästen auf 2,421 Millionen bei 384.000 Gästen in 2016 gestiegen. Der Nettoumsatz im Tourismus steigerte sich von 143,7 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 183,6 Millionen Euro in 2014.

Die touristische Entwicklung des Ortes habe von den Investitionen profitiert, wenn auch ein Teil der weltpolitischen Lage zuzuschreiben sei, so Buchholz. Er setzte fort: „Es gilt jetzt weiterzudenken und das auf diesem Niveau weiter zu verstetigen, denn: Touristen sind anspruchsvolle Menschen.“

Er beendete seinen Informationsbesuch mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten und betonte: „Dieser Besuch war ausgesprochen informativ und überzeugend.“ Den Dank und die Anerkennung von Bürgermeister und Tourismus-Direktor Rainer Balsmeier in Richtung Anke Henning für die Arbeit im Ministerium erwiderte er so: „Wenn wir das dann hören, nehmen wir das umso begeisterter mit.“