Bredstedt/Niebüll : Geld für Hospiz und Tafel

Die Spendenkammer des Amtes Mittleres Nordfriesland übergibt 3000 Euro für das Wilhelminen-Hospiz, 1500 Euro für die Bredstedter Tafel.

von Udo Rahn

13. Februar 2019, 17:34 Uhr

Einmal jährlich schüttet das derzeit 14-köpfige ehrenamtliche Team der Spendenkammer des Amtes Mittleres Nordfriesland mit ihrer ehrenamtlichen Leiterin, Barbara Ingwersen, die Verkaufserlöse zu 100 Prozent für das Gemeinwohl in der Region aus. Diesmal freute sich Christel Tychsen, Geschäftsführerin des Wilhelminen-Hospiz in Niebüll, über eine Zuwendung zugunsten der Einrichtung von 3000 Euro sowie Petra Volquardsen, Ehrenamtlerin in der Bredstedter Tafel, die eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Husum ist, über 1500 Euro. Mit von der Partie waren Derya Schaarschmidt sowie Martje Petersen vom Team Integration beim Amt.

Stellvertretend für das Team führte die Leiterin der Spendenkammer aus, wie wichtig es sei, dass sowohl die Menschen, die Spenden zur Verfügung stellen, als auch jene, die darauf angewiesen sind und für einen geringen Obulus einkaufen, wissen, dass auch sie durch ihr Handeln Gutes tun.

Ursprünglich war die Spendenkammer des Amtes im Krankenhausweg 3 entstanden, um Flüchtlingsfamilien in der Region unkompliziert und kostengünstig mit dem Nötigsten zu versorgen. Dies gilt nach wie vor, jedoch steht sie auch den Einheimischen offen, um ihre Grundbedürfnisse decken zu können.

Die Öffnungszeiten: mittwochs von 13 bis 17 Uhr , donnerstags von 13 bis 15 Uhr .ragen beantwortet die Ehrenamtskoordinatorin des Amtes, Derya Schaarschmidt, Telefon 04671/919227.