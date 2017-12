Stapelholmer Kaserne : Geisterstadt soll mit neuem Leben erfüllt werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Landesvermessungsamt 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 11.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Darauf haben die Seether lange gewartet: Es passiert etwas in Sachen Stapelholmer Kaserne. Es können nun konkret Pläne geschmiedet werden, wie man das 42 Hektar große Gelände, beziehungsweise einen Teil davon, am Rande der Gemeinde gewerblich nutzen kann.

Kurzer Rückblick: Im Juni 2015 wurden die letzten Gebäude nach mehr als 50 Jahren militärischer Nutzung von der Bundeswehr geräumt. Ein Entschluss, der sich auf Kaufkraft, Arbeitsmarkt und Infrastruktur der Region sehr negativ auswirkte. Im Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland wurde bereits Anfang 2014 eine „Markt- und Standortanalyse Stapelholmer Kaserne“ für das Kasernenareal erstellt. Darin wird eine mit allen Beteiligten abgestimmte Vorgehensweise festgehalten, die das Ziel hat, die militärisch nicht mehr benötigten Flächen für die Überplanung, öffentliche Erschließung und zivile Nachnutzung verfügbar zu machen. Ein Vorhaben, das allerdings erstmal auf Eis gelegt werden musste, denn 2015 wurden hier zahlreiche Flüchtlinge untergebracht. Auch wenn der Strom der Verzweifelten verebbte, nachdem im Winter 2015 die Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien geschlossen worden war, wurde das Gelände zunächst weiter als Erstaufnahme-Einrichtung vorgehalten. Die Tore wurden im August 2016 geschlossen, die ehemalige Kaserne lief im Leerbetrieb.

Nun kommt Bewegung in die Sache, denn das Landesamt für Ausländerangelegenheiten hat im November ein neues Standortkonzept für Erstaufnahme-Einrichtungen in Schleswig-Holstein vorgestellt. Demnach werden Reserve-Liegenschaften wie Seeth oder Leck zum 31. Dezember aufgegeben. Nun stellte die Gemeinde in einer Einwohnerversammlung den Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 4 sowie die 37. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans vor. Denn über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung muss die Öffentlichkeit nach Paragraf 3, Absatz 1, Baugesetzbuch frühzeitig unterrichtet werden. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans hat die Gemeinde bereits im August 2016 beschlossen.

Sören Klünder von der GKU Standortentwicklungs GmbH, einem Berliner Unternehmen, das sich um den Großteil der vom Land aufgegebenen Bundeswehr-Liegenschaften kümmert, hielt einen umfangreichen Vortrag, damit sich die Seether ein Bild vom Kasernengelände machen können. Gewerbe – ausgenommen des Einzelhandels, um kleine Läden in den umliegenden Orten wie Friedrichstadt nicht zu schädigen – soll nach bisherigem Stand auf der Ostseite auf rund 17 Hektar angesiedelt werden können. „Die Flächen sind Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) und noch gilt der Pachtvertrag mit dem Land“, erklärte Klünder. Neben dem Gelände hofft man darauf, auch die Hallen nutzen zu können, die zum großen Teil noch in einem sehr passablen Zustand sind. Allerdings müssten auch die Umwelteinwirkungen der Planung beleuchtet werden. Von 42 Hektar hätten bereits 14 Hektar Biotop-Charakter, räumt Klünder ein. Außerdem müssen vor allem die Katasterkarten überarbeitet und Standpunkte von sämtlichen Seiten eingeholt werden. Die Stellungnahme der Behörden, die seit August diesen Jahren beteiligt werden, stellen die Planung bislang nicht infrage – obwohl die Landesplanung sich noch bedeckt hält, machte Klünder deutlich.

Mit dem Bebauungsplan geht die BIMA in die Vermarktung und spricht Investoren an. „Das heißt, mögliche Investoren verhandeln mit der BIMA?“, hakte ein Einwohner nach. „Ja, meist per Bieterverfahren“, antwortete Klünder. Trotzdem – die Gemeinde habe Gestaltungshoheit und Mitspracherecht. „Wenn sie keine Rennbahn oder Schweinezüchter haben möchte, kann sie verhindern, dass die sich ansiedeln“, sagte der Experte und hob noch einmal hervor, dass Seeth am Ende von Steuern und Arbeitsplätzen profitiere und vielleicht so viel Leben wie einst zu Bundeswehrzeiten in die Region komme.

„Es handelt sich noch immer um einen Vorentwurf, der nicht rechtsverbindlich ist“, betonte Julia Tetens, die Leiterin des Bauteams vom Amt Nordsee-Treene. Die nächste Stufe werde der Entwicklungs- und Auslegungsbeschluss mit öffentlicher Beteiligung sowie die Erschließungsplanung sein. „Bis dahin kann sich noch einiges ändern“, so Tetens.

„Wollen wir hoffen, dass die Sorge Leerstand, die die Gemeinde sehr belastet, sich zum Guten wendet“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz.