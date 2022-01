Corona in Nordfriesland : Geimpft, genesen, geboostert? Wie Ehepaar Petersen trotz Genesung an 2G-plus scheitert

Wer nach der Grundimmunisierung – zweimal geimpft oder einmal geimpft / einmal genesen – keine Auffrischungsimpfung erhalten hat, gilt nicht als geboostert und muss sich für 2G-plus stets testen lassen.

13. Januar 2022, 09:03 Uhr

„Ich bin geboostert.“ Das ist jetzt immer wieder zu hören – und sagt sich leicht. Doch wer genauer hinschaut, kann ein blaues Wunder erleben. Vor allem Genesene werden sich wundern, weil ihr Status im Zusammenhang mit der seit Mittwoch gültigen 2G-plus-Regel ungeklärt ist, so das Sozialministerium. Dieter Petersen und seine Frau Monika Neuenfeldt-Petersen in Bredstedt haben sich die neueste, ab heutigem Mittwoch geltende Verordnung des Landes Schleswig-Holstein zur Hand genommen – und finden sich darin nicht wieder.

5237 Genesene – und was ist mit ihnen?

5237 Nordfriesen sind mittlerweile im Verlauf der gesamten Pandemie genesen, nachdem sie mit Covid-19 infiziert waren. Ihr Körper hat erfolgreich gegen das Virus ankämpfen müssen, ganz ähnlich wie es durch eine Impfung von außen in Gang gesetzt wird. Doch offenbar stoßen sie nach ihrer Heilung immer wieder auf die Schwierigkeit, dies wie eine Impfung im Rahmen von 3G-, 2G- oder 2Gplus-Regeln anerkannt zu bekommen.

Ein Paradebeispiel für das Problem bieten Petersens. Anfang April 2021 ließen sich beide erstmals gegen Corona impfen. Die zweite Impfung folgte im Mai. Das galt damals als vollständiger Impfschutz. Dann hieß es, dieser Schutz halte nur sechs Monate. Also vereinbarten Petersens für Anfang Dezember beim Hausarzt die sogenannte dritte Impfung, die bis heute Auffrischungsimpfung heißt oder schlicht „Boostern“.

Wir haben das zum Glück als leichten grippalen Infekt empfunden mit Husten und Schnupfen. Dieter Petersen, gilt nicht als geboostert

Doch dazu kam es nicht mehr. Beide infizierten sich, wo auch immer, mit Corona. „Wir haben das zum Glück als leichten grippalen Infekt empfunden mit Husten und Schnupfen“, schildert Dieter Petersen den Ablauf. Der Impftermin entfiel. Er sei offiziell am 30. Dezember genesen, seine Frau drei Tage zuvor.

Mittwoch früh wollte Dieter Petersen wieder in seinem Fitness-Studio in Bredstedt trainieren, wo er seit Jahren bekannt ist. Seit dem Morgen gilt dort die vom Land verordnete Regel 2G-plus. Da ihm die Booster-Impfung fehlt, erkundigte sich der Studioleiter beim Gesundheitsamt, ob die Genesung Petersens einer Auffrischung gleichzusetzen sei. Ja, das sei so, soll das Amt dem Studiochef versichert haben. Genesen gelte als Boostern, schildert Petersen die Telefonate im Studio. Folglich begann er mit seinem Sport.

Anders das Gesundheitsministerium

Das Gesundheitsministerium beurteilt das aber ganz anders: Ausgangspunkt sei die Grundimmunisierung, das heißt, jemand ist zwei Mal geimpft oder einmal genesen / einmal geimpft. Und nur die jetzt überall stattfindende Auffrischungsimpfung nach jener Grundimmunisierung dürfe als Boostern angesehen werden.

Genesene müssten sich gedulden, heißt es aus dem Ministerium. Sie seien gezwungen, sich bei 2G-plus stets testen zu lassen. Zum Wochenende gebe es wohl Neues dazu. Der Bund überarbeite nämlich die sogenannte Schutzmaßnamen-Ausnahme-Verordnung, die voraussichtlich am 15. Januar in Kraft trete.

Genesene fallen noch durchs Raster

Die solle „weitere Personengruppen den Menschen mit Booster-Impfung gleichstellen, etwa Menschen mit erst kürzlich vorgenommener Zweitimpfung oder Menschen mit Kombination aus Genesung und vollständiger Impfung“. Die Landesregierung beabsichtige, das „auch kurzfristig“ in der Kieler Verordnung umzusetzen.

Folglich war Dieter Petersen auf der richtigen Spur, als er shz.de darauf hinwies, dass in der aktuellen Landesverordnung jeder Hinweis auf den Status Genesener fehle. Selbst wenn er und seine Frau ihre Genesenen-Zertifikate und die Impfungen aus dem Frühjahr vorzeigen würden – die Landesverordnung gibt den Weg nach ihrer Ansicht nicht frei. Vielleicht dann ja zum Wochenende.