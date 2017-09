Schafe und Lämmer in Eiderstedt getötet : Geht der Wolf auf Eiderstedt um?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 08.Sep.2017 | 20:00 Uhr

Die Unruhe wächst unter den Eiderstedter Schäfern: Ist der Wolf von Wesselburen nach Eiderstedt weitergezogen? Oder treibt ein anderes Exemplar auf der Halbinsel sein Unwesen? Oder ist großer Hund der Übeltäter? Fest steht, dass in der Nacht zu Mittwoch (6. September) in Kirchspiel Garding zwei Mutterschafe und ein Lamm und in der Nacht zu Donnerstag (7. September) in Poppenbüll sechs Lämmer von einem Hund oder einem Wolf gerissen worden sind. Das bestätigt Jens-Uwe Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein. Unbestätigt ist dagegen bislang, dass ebenfalls am Donnerstag in Westerhever zwei Schafe gerissen und sieben verletzt worden sind. Ob es wirklich ein Wolf war, wird derzeit im Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt/Main untersucht. Dorthin waren DNA-Proben von den getöteten Tieren aus Poppenbüll und Kirchspiel Garding gleich nach den Funden geschickt worden. Das Ergebnis wird in zehn Tagen vorliegen.

„Das ist, als wäre man selbst angegriffen worden“, beschreibt Uwe Michalski seine Gefühle, er hält 77 Muttertiere im Nebenerwerb. Er hatte seine Herde, die auf einer Fenne zwischen Bahnlinie und Baugebiet in Sandwehle, einem Ortsteil von Kirchspiel Garding, läuft, am Mittwochnachmittag kontrolliert und dabei das Blutbad entdeckt. „Die Tiere waren noch sehr aufgeregt und liefen auf mich zu, so als wollten sie sagen: ‚Beschütz uns‘. Der vierbeinige Angreifer hatte zwei Mutterschafe und ein neugeborenes Lamm getötet. Weitere vier Muttern waren durch Bisse in die Kehle und in die Hinterbeine sehr verletzt worden, wie Michalski berichtet. Er rief den Tierarzt, gegen Abend kam dann auch der ehrenamtliche Wolfbetreuer Jens Hartwig aus Husum, um die Risse zu begutachten und DNA-Proben für die Untersuchung zu nehmen. Was Michalski am meisten wundert, ist, dass der Vorfall in der Nähe des Baugebiets passiert ist. „Neben meiner Koppel stehen zehn Häuser. Das kann kein so ganz scheues Tier gewesen sein.“

Beinahe auf frischer Tat ertappt hätte Meinhard Hansen den vierbeinigen Übeltäter in der Nacht zu Donnerstag. Der Landwirt aus Poppenbüll wachte gegen 1 Uhr von Geräuschen draußen auf einer Fenne an seinem Hof auf. „Ich hörte die Lämmer aufgeregt blöken. Dann hörte ich eins auf der Straße laufen.“ Er ging raus, um nach dem Rechten zu sehen. Und dann fand er die ersten Verletzten. „Das war kein schöner Anblick. Neun der 25 Lämmer waren verletzt, sechs so schwer, dass der Tierarzt sie einschläfern musste.“ Auch seinen Tieren waren in Kehle, Rücken und Flanken gebissen worden. Hansen vermutet, dass der Angreifer noch in der Nähe gewesen sein muss. Denn neun Lämmer waren in ihrer Angst in den Graben gestürzt. „Und die waren noch ganz munter und noch nicht unterkühlt. Die Attacke kann also noch nicht so lange her gewesen sein.“ Die betroffene Partie hat er jetzt in den Stall geholt. Gleich am nächsten Morgen kam Rissgutachter Stefan Weil aus Büsum zu ihm, um die Proben zu nehmen. Je eher das geschieht, desto sicherer ist, dass sie nicht verunreinigt werden.

Ob es der Wolf war, der am 4. September in Norddeich bei Wesselburen gesichtet worden ist? Ob er durch die Eider geschwommen ist? Oder gar durch das Eidersperrwerk gelaufen? Die Mutter von Meinhard Hansen meint, am Mittwoch einen Wolf vor ihrem Haus im Schockenbüller Weg in Poppenbüll gesehen zu haben.

Wolfbetreuer Jens-Uwe Matzen wird dagegen nicht müde zu erklären, dass ja erst einmal feststehen muss, ob der Angreifer in diesen Fällen überhaupt ein Wolf war. „Und auch wenn es einer war, fehlt uns bislang noch DNA von dem Dithmarscher Wolf für einen Abgleich.“ Sichtungen seien zudem schwierig zu beurteilen, da es Hunderassen gibt, die wie Wölfe aussehen, sie werden extra so gezüchtet.

Unwahrscheinlich ist es allerdings nicht, dass ein Wolf nach Eiderstedt kommt. Der erste und bisher einzige wurde im März 2016 in St. Peter-Ording festgestellt. Er hatte dort ein Schaf gerissen. Außerdem soll er im Gewerbegebiet und am Strand gesehen worden sein. „Der ist dann nach Dänemark weitergewandert und dort nachgewiesen worden“, so Matzen.

Wer meint einen Meister Isegrimm gesehen zu haben oder sich generell über Wölfe in Schleswig-Holstein informieren möchte, findet Hinweise und Telefonnummern im Internet unter www.wolfsbetreuer.de.