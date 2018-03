Bredstedt : Geheimsprache Plattdeutsch

Folksängerin Inge Lorenzen und Poetry-Slam-Poetin Bärbel Wolfmeier brachten mit Liedern und Texten das Bredstedter Publikum in Fahrt.

von Stephan Bülck

10. März 2018, 13:00 Uhr

„Platt is changing“ – auf diese knappe Formel brachten die beiden Künstlerinnen ihr Programm. Das Duo, das die knapp zwei Stunden im Bredstedter Bürgerhaus wie im Fluge vergehen ließen, bildeten Folksängerin Inge Lorenzen, bekanntes Bandmitglied der Folkgruppen „Lorbaß“ und „Mollies“, sowie Bärbel Wolfmeier, erfolgreiche Poetry-Slam-Poetin, Autorin und Sprecherin beim NDR für die Sendung „Hör mal ´n beten to“. Mit ihrem Platt-Hoch-Mix hatten sie im Nu Stimmung unter dem größtenteils weiblichen Publikum.

„Platt is changing“ – dahinter verbarg sich jede Menge Spaß und gute Laune – in der „Geheimsprache“ vorgetragen. Texte voller Pointen, verbunden mit kleinen Seitenhieben – gegen andere, aber auch gegen sich selbst –, sowie gefühlvoll dargebotene Lieder, mal traurig, dann wieder voller Witz – im Wechsel präsentiert. Die beiden Künstlerinnen ergänzten sich, dass es ein Vergnügen war, ihnen zuzuhören und zuzusehen.

„Wir sind Frauen und schreiben über Frauen“, erklärte Bärbel Wolfmeier. Dennoch bekamen hin und wieder auch die Männer im Allgemeinen ihr Fett weg, aber auf charmante Weise, die sie verkraften mussten und auch konnten. „Ich mag Männer, ich mag sie wirklich. Sie sind so anders“, bekannte Bärbel Wolfmeier.

„Und diese Frau, um die es hier geht, bin ich“, leitete sie einen Vortrag „Brief an meinen Namen“ ein, in dem sie mit ihrem Vornamen hart ins Gericht ging: „Er steht für klein, unsportlich unattraktiv. Ich habe das gegoogelt.“ Bärbel – so hießen bestenfalls Schwarzwaldmädel mit Knödelhut. „Oder das Tiefdruckgebiet vom 7. August 2006.“ Sie hätte gerne wie die Schaupielerin Farrah Fawcett ausgesehen – oder zumindest wie ihre Schwester, gab Bärbel Wolfmeier augenzwinkernd zu. Doch am Ende sei es doch „schön, unverwechselbar zu sein“. Sie erzählte von der schon zum Frühstück Leberwurst essenden Großtante Hertha und von dem Kuddelmuddel, das durch sich widersprechende Bestimmungen zum Schutz der Jugendlichen entstehe. Die Besucher kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus.

„Ick sing hüt platt“, verkündete Inge Lorenzen – und zog es auch – mit viel Humor – durch: beim tragischen Liebeslied –„Dat geiht nich good ut“ – warnte sie, Rio Reisers „Für Dich“ sowie einem Song mit einen „hocherotischen Text“, frei nach „De doode Büxen“ (Die toten Hosen). Eine Hommage galt unter anderem Janis Joplin, deren Songs, wie „Mercedes Benz“, sie mit viel Humor ins platt übersetzt, vortrug. So wurde aus„Me an Bobby Mc Gee“ „Rock'n'roll för Di“. Während sie sich gespielt um ihre Gitarre vom Flohmarkt sorgte, präsentierte Bärbel Wolfmeier nebenan zu „Wilde Hoor, wilde Gedanken“ rote Stiletto-Stiefel.

Hatte Inge Lorenzen zuvor Mut machend verkündet, dass jeden Morgen das Leben von neuem beginnt, jeder seinen eigenen Weg gehen, seinen Traum leben solle, so brachte sie mit dem Schwiegermutter-Blues das Publikum wieder zum Lachen.

Den Abschluss, nebst Zugaben, bildete ein Duett der beiden Frauen – umjubelt und beklatscht. Auch die Organisatorinnen des Abends, die Gleichstellungsbeauftragte des Amts Mittleres Nordfriesland Christine Friedrichsen und der Landfrauenverein Bredstedt-Reußenköge, vertreten durch Petra Volquardsen, freuten sich über ein unvergessliches Fest.