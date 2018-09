SPD-Kreisparteitag : Gegen Posten-Geschacher in Berlin

Nordfrieslands SPD verurteilt Fall Maaßen und ehrt verdiente Mitstreiterin.

Auf Forderungen nach einem Rücktritt ihrer Bundesvorsitzenden Andrea Nahles oder einem Ende der Großen Koalition in Berlin verzichteten sie bewusst. Aber auch bei Nordfrieslands Sozialdemokraten ist der Unmut groß über die Causa Maaßen: „Aufs Schärfste“ missbilligte die SPD-Basis bei ihrem außerordentlichen Kreisparteitag am Sonnabend in Mildstedt das Vorgehen der Regierungs-Koalition und die „vollkommen unverhältnismäßige Beförderung“ Maaßens vom Verfassungsschutz-Präsidenten zum Staatssekretär im Bundes-Innenministerium. Während Minister Horst Seehofer in dem einstimmig verabschiedeten Initiativantrag der Jungsozialisten „beispiellose Beihilfe zur Erleichterung rechtsradikaler Umtriebe in unserem Land“ vorgehalten wird, wurde die SPD-Spitze aufgefordert, klare Kante zu zeigen und den Fehler zu korrigieren.

Eine andere Personalie sorgte im Kirchspielskrug Mildstedt hingegen für lang anhaltenden Beifall: Der Kreisvorsitzende Carsten F. Sörensen zeichnete die Hattstedterin Anke Rönnau mit der Willy-Brandt-Medaille aus. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Partei zu vergeben hat. Anke Rönnau hat sich 48 Jahre lang aktiv politisch engagiert, zunächst auf Sylt, später unter anderem als SPD-Fraktions-Chefin im nordfriesischen Kreistag. Bewegt von der überraschenden Ehrung sagte die 74-Jährige: „Ich werde niemals austreten, ganz gleich, was in Berlin passiert. Und es wird auch wieder aufwärts gehen, man darf niemals aufgeben.“

Rede und Antwort standen fünf Bewerber um die SPD-Kandidatur zur Europawahl 2019: Delara Burkhardt (Siek), Karin Thissen (Itzehoe), Enrico Kraft (Lübeck) und Niklas Willma (Neumünster). Ein Heimspiel hatte dabei der fünfte im Bunde, der Jurist Marc Timmer aus Husum. Er gehört dem SPD-Kreisvorstand an und ist bürgerliches Mitglied der Kreistagsfraktion.