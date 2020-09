Gefahrenzone Fahrradweg

Verkehrsminister Buchholz träumt von schönen Radwegen / Die Realität in Nordfriesland sieht vielerorts noch ganz anders aus

Nordfriesland | 10 Millionen Euro für Radwege in Schleswig-Holstein: Bis 2030 will die Landesregierung den Radverkehrsanteil von derzeit 13 auf 30 Prozent schrauben. Auch der Tourismus soll profitieren: „Die Möglichkeiten zum Radfahren waren für mich ein triftiger Grund, im echten Norden Urlaub zu machen“, sollen dann mehr als 40 Prozent aller Gäste nach ihrem Urlaub sagen, wie Verkehrsminister Bernd Buchholz verlautbarte.

Der Zustand der Radwege ist für viele Nordfriesen eines der Dauer-Klage-Themen. Wo müsste am dringendsten in neue oder bestehenede Radwege investiert werden? Diese Frage stellten die Husumer Nachrichten auf ihrer Facebook-Seite. „Wo fehlen hier Radwege, wo geht es nicht ohne Holpern und Stolpern vorwärts?“

Die Antworten sprechen eine eigene Sprache und kommen aus der ganzen Region: Hier einige Kommentare:

Witzwort

Oldersbek:

Garding

Tönning:

Rosendahl

: „Der Ort bräuchte einen Radweg oder Fußweg zwischen der Meierei und dem Bahnhof. Da ist nichts ... spätestens in der Dunkelheit wird es da echt gefährlich.“„Zwischen Oldersbek und Winnert“ fordert eine Nutzerin dringend Verbesserungen: Teilweise sei es dort lebensgefährlich, heißt es in ihrem Kommentar, und ein weiterer Leser ergänzt: „Trotz vorhandenem gutem Radweg“, und postet dazu einen Radfahrer, der auf der Straße fährt, weil sich nur auf einer Straßenseite ein Radweg befindet.: „Von Welt nach Garding ist ein absoluter Horror, und sie (die Radwege) fehlen von Kotzenbüll nach Oldenswort, von Husum über die Köge nach St. Peter Ording“, lautet der Hinweis einer Nordfriesin.„Selckstrasse/Badallee. Schüler fahren auf dem engen Fußweg und Fußgänger gehen notgedrungen auf die Straße. Als Schulweg ganz schön heikel.“: „Schön wäre ein Radweg zwischen Rosendahl und Wittbek, oder zwischen Ostenfeld und Mildstedt.“

Aber es werden auch noch einige Fortschritte erwähnt:

Ostenfeld:

Husum

Nordstrand

Friedrichstadt

„In Ostenfeld haben die Hauptstraße und einige Nebenstraßen neue Bürgersteige gekommen.“„Osterende wird ja jetzt komplett saniert“, schreibt ein weiterer Nutzer. „10 Millionen Euro für Fahrradwege? Das reicht mal gerade für zwei bis drei Ampeln in Kiel und dann kann Nordfriesland wieder hoppeln, das ist doch kein Budget, das auch nur annähernd ausreichend die Fahrradwege im Land sanieren könnte.“Touristen, die Minister Bernd Buchholz mit seiner Strategie im Blick hat, melden sich ebenfalls: „Wir sind heute von Husum nach Nordstrand/Norderhafen geradelt – in unserer Heimat ist der Weserradweg schon schlecht, aber hier muss man höllisch aufpassen bei den ganzen Schäden durch Baumwurzeln.“ Und ein Einheimischer ergänzt: „Zwischen Nordstrand und Husum. Seit Jahren eine einzige Marterstrecke. Vor einigen Wochen gab es dort einen Unfall, über den die Husumer Nachrichten auch berichtet haben.“„Die Stadt braucht unbedingt einen gekennzeichneten Radweg in der Fußgängerzone. Ich wurde heute von einem fahrenden Radfahrer angequakt, dass ich auf dem Bürgersteig der Fußgängerzone im Weg stand – sorry, das musste ich jetzt mal loswerden.“

Vieles, was hier „Volkes Meinung“ ist, wird Gemeindevätern und -müttern vielleicht schon bekannt sein. Doch wie kommt man an die Buchholz-Millionen? Und wer ist eigentlich für welche Radwege zuständig? Das Zusammenspiel dabei zwischen Land, Kreis und Gemeinden sowie der „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH)will unsere Redaktion in weiteren Beiträgen aufzeigen.