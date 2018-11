Bahnhof Friedrichstadt : Gefährliche Abkürzung

Die Bundespolizei erwischt eine 17-Jährige, wie sie den Bahnsteig über die Gleise wechselt.

von hn

26. November 2018, 10:52 Uhr

Vermutlich wollte die junge Frau nur eine Abkürzung nehmen – doch das kann schwere Folgen haben. Am Freitagabend gegen 18 Uhr bemerkten Bundespolizisten während sie am Bahnhof Friedrichstadt auf Streife waren, wie eine 17-Jährige den Bahnsteig über die Gleise wechselte. Ihr Glück: Es kam gerade kein Zug. Die Beamten stellten die Frau zur Rede, die ihr Fehlverhalten zugab. Die 17-Jährige wurde von den Bundespolizisten eindringlich auf die Lebensgefahr hingewiesen, in die sie sich begeben hatte. Nun erwartet sie eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.