Viöl : Geestbühne mit neuer Komödie

Mit „Putzfroons un Waschlappen“ tritt das Viöler Ensemble mehrmals in der Schule auf.

von Patricia Wagner

29. März 2018, 12:00 Uhr

Mit „Putzfroons un Waschlappen“, einer Komödie von Rolf Sperling, hat die Geestbühne Viöl ein Stück einstudiert, in dem es um einen amüsanten Geschlechterkampf geht. Es spielen Sandra Reincke, Edda Kirchhoff und Carina Fürst sowie Daniel Carstensen, Ralf Petersen und Daniel Hansen. „Topusterin“ ist Ute Petersen. Zu sehen ist das Stück in der Schule an folgenden Terminen: 7. April (19.30 Uhr), 8. April (15 und 19.30 Uhr), 13. April (19.30 Uhr), 14. April (15 und 19.30 Uhr), 15. April (15 Uhr). „An de 8., 14. und 15. April ward vör de Nomiddagsvörstellung Kaffee und Koken verkofft. Also tietig kamen“, empfiehlt Spielleiterin Anneli Lorenzen. Vorverkauf über das Gardinen-Studio Carstensen in Viöl.