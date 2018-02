Hattstedt : Gebühren für die Kitas sollen steigen

Eine geplante Drittelung der Gesamtkosten ist nicht erreicht – das Gro bleibt an den Gemeinden hängen.

23. Februar 2018, 15:00 Uhr

Die Kosten für die Betreuung in Kindertagesstätten steigen stetig. Doch die Landesmittel hinken diesem Umstand weit hinterher. Deshalb musste sich der Hattstedter Kindergartenausschuss, dem über den Schulverband auch Vertreter der Gemeinde Wobbenbüll angehören, in seiner Sitzung einmal mehr mit dem leidigen Thema der Beitragserhöhung für die Eltern auseinandersetzen.

„Die wachsenden Belastungen bleiben größtenteils an den Gemeinden hängen. In 2017 trug die Kommune 41,3 Prozent der Betriebskosten, das Land zahlte 26 Prozent, und die Elternbeiträge beliefen sich auf 25,8 Prozent. Die finanzpolitisch vorgesehene Drittelung der Kosten zwischen den Beteiligten wurde also bei Weitem nicht erreicht. Gleichzeitig sind wir als defizitäre Gemeinde jedoch von der Kommunalaufsicht mit Nachdruck aufgefordert, unsere Ausgaben zu reduzieren. Das ist das Dilemma“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Werner Meyer (WGH) die Brisanz der aktuellen Situation.

In der Diskussion reichten die Meinungen denn auch von der Forderung einer rigorosen Elternbeteiligung in Höhe von 33 Prozent bis hin zum völligen Verzicht auf eine Anhebung der Sätze. Letztlich wurde für die Kindergartenkinder eine Steigerung um fünf Euro (vormittags, 160 Euro, und nachmittags bis 15 Uhr, 210 Euro) sowie zehn Euro für die Betreuung bis 17 Uhr (265 Euro) empfohlen. Mit einem Patt endeten dagegen die Abstimmungen für die Erhöhung um zehn Euro für die Hort- sowie die Krippenkinder. Die endgültige Entscheidung über die neuen Gebührensätze wird nun in der Sitzung der Gemeindevertretung am 26. Februar (19 Uhr in Christiansens Gasthof,) fallen.

Einstimmig fiel dagegen die Empfehlung zur Neuordnung der Kostenberechnung zwischen Hattstedt und Wobbenbüll aus. Demnach sollen die Leistungen zukünftig zu zehn Prozent nach Finanzkraft der Gemeinden und zu 90 Prozent anhand der tatsächlichen Kinderzahl errechnet werden. Ebenfalls einhellig beschloss der Ausschuss, dass die Kitas sich an der landesweiten Kita-Datenbank beteiligen sollen. Grund dafür war allerdings vor allem, dass der Kreis bei einer Ablehnung seine bisher sechsprozentige Beteiligung an den Betriebskosten auf vier Prozent kürzt.

Das Tagesgeschäft läuft in den Hattstedter Kitas erfreulicherweise nahezu reibungslos. Bestätigt wurde dies durch die Berichte von den Leiterinnen Jutta Gautsch (Brückengruppe) und Carmen Gabriel (Arche Noah) sowie von Michael Mainz aus dem Beirat der Arche Noah. Betreut werden zurzeit 35 Krippenkinder und 116 Ü 3-Kinder sowie 29 Schulkinder. „Der demografische Wandel geht anscheinend an uns vorüber, denn diese Zahlen werden wir in den kommenden Jahren ebenfalls erreichen“, fügte Werner Meyer dem schmunzelnd hinzu.